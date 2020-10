Ihattaren reageert op Instagram met kwinkslag op kritiek over ‘dikke reet’

Mohamed Ihattaren heeft de kritiek in de Nederlandse pers op zijn fysieke gesteldheid ook meegekregen, zo blijkt uit de Instagram Stories van de aanvallende middenvelder van PSV. Ihattaren komt dinsdag met een ludieke reactie op onder meer Ronald de Boer en Johan Derksen, die stelden dat hij te zwaar is.

"Ik ga dik, toch", schrijft Ihattaren met gevoel voor ironie bij een filmpje waarop te zien is hoe hij zich in het zweet werkt. Hij plaatst daarbij emoji's van een hamburger, pizza en frietzak. Het achttienjarige toptalent van PSV is in het Amsterdamse Bos om te werken aan zijn fitheid. Ihattaren is op pad met iemand die hem daarin begeleidt, door hem met een elastische band weerstand te bieden bij een sprintoefening. Verder ontspant de PSV'er zich dinsdag in een wellnesscentrum.

Ihattaren heeft het dit seizoen zwaar bij PSV. De aanvallende middenvelder zit onder trainer Roger Schmidt vaker op de bank dan hem lief is. Tegen Vitesse (2-1 verlies) stond hij mede door de vele afwezigen bij PSV wél in de basis, maar diverse analisten vonden zijn optreden matig tot slecht. "Natuurlijk kan hij iets creëren, maar hij is nog niet de Ihattaren die wij kennen", zei Ronald de Boer in de rust van de wedstrijd bij FOX Sports. "In mijn ogen ziet hij er nog steeds iets te fors uit. Het gaat moeizaam met hem. Als hij één spin doet, is hij moe. Ik ben blij dat hij speelt, want hij moet het ritme krijgen. Dat is goed voor hem. Maar PSV wil meer, dus het moet beter."

Derksen deed daar maandagavond in Veronica Inside nog een schepje bovenop. “Dit is niet goed", aldus de analist. "Hij heeft door omstandigheden lang niet gespeeld en is behoorlijk aangekomen. Daar heeft hij blijkbaar aanleg voor. Hij heeft een reet, niet te geloven. Ik denk dat die jongen maar op één manier geholpen kan worden. Spelen, spelen en nog eens spelen. Al is het maar bij Jong PSV. Het blijft het grootste talent wat PSV heeft."

Ook René van der Gijp ging in op de fysieke gesteldheid van Ihattaren. "Die Ihattaren is gewoon een kilo of zes, zeven zwaarder dan vorig seizoen", zei Van der Gijp. "Dan zou je als trainer toch bijna zeggen: ‘Jochie, weet je wat we gaan doen? Laten we dat er nou eens even eerst aftrainen. Dan ben je weer fit en kun je weer je dingetje doen’."