V/d Brom ontkracht verhalen over Elia en legt uit waarom hij zelden speelt

Dat het avontuur van Eljero Elia bij FC Utrecht nog geen onverdeeld succes is, ligt in ieder geval niet aan de fysieke gesteldheid van de 33-jarige aanvaller. Trainer John van den Brom geeft op de linkerflank om sportieve redenen de voorkeur aan Bart Ramselaar, zo licht de oefenmeester toe tegenover Voetbal International.

De verhalen over een gebrekkige fitheid van Elia zijn volgens Van den Brom onzin. "Fysiek is hij oké, hoor", zegt de trainer van FC Utrecht. "Iedereen denkt dat hij op het strand heeft gelegen, maar hij heeft alle trainingen meemaakt. Het is wel bepalend wanneer je iemand in gaat passen in een team. Hij moet de kansen die hij krijgt ook daadwerkelijk pakken. Tot nu toe zijn dat minimale minuten. Dat is best lastig voor een speler met zijn kwaliteiten. Maar Eljero wil heel graag: het is echt een leuke gozer."

Elia werd gedurende de eerste zes Eredivisie-duels vier keer gebracht als invaller, waarin hij in totaal 54 speelminuten kreeg. De vleugelspits kwam daarin niet tot doelpunten of assists. "Het verwachtingspatroon vanuit alles en iedereen maar ook vanuit mij is groot", zegt Van den Brom over de dertigvoudig Oranje-international. "Ik wil ook de Elia zien waar wij bekend mee zijn. Op trainingen zie ik dat echt wel, die extra kwaliteiten. Maar soms zie je het ook niet. Maar dat geldt voor zoveel spelers. Tegelijkertijd doet Bart het ook heel goed. Als Bart niet kan spelen, dan is Eljero de man voor die positie."

Het niet opstellen van Elia is dan ook op sportieve gronden. "Ik ken geen trainer die niet zijn beste elf spelers opstelt", stelt Van den Brom. Ramselaar is van origine een aanvallende middenvelder, maar rendeert dit seizoen goed op de linkerflank. De voormalig PSV'er was tegen FC Twente (2-1 winst) belangrijk met een doelpunt en assist. "Eljero is een goede speler", zegt Ramselaar over zijn concurrent. "Die kan ons dit seizoen echt nog verder helpen met zijn kwaliteiten en ervaring. We kunnen ook samen spelen. Eljero is een heel ander type speler. Misschien dat de trainer in bepaalde wedstrijden wel kiest voor een opstelling waarbij ik op het middenveld sta en Eljero op links."