Solskjaer lijkt Evra op de vingers te tikken in lofzang op Van de Beek

In Engeland én Nederland is er twijfel over de slagingskansen van Donny van de Beek bij Manchester United. Oud-speler Patrice Evra zei bij Sky Sports dat de middenvelder eigenlijk 'niet nodig' is. Manager Ole Gunnar Solskjaer, die in het verleden een seizoen samenspeelde met Evra, grijpt een persmoment aan om Van de Beek een steuntje in de rug te geven. Daarnaast geeft de Noorse coach zijn mening over de analisten die de Nederlander beoordelen.

"Het zegt veel over de breedte van de selectie dat we Donny niet voor elke wedstrijd nodig hebben", concludeert Solskjaer dinsdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel van Manchester United met RB Leipzig van woensdagavond. "Het zegt alles over onze ambities om prijzen te veroveren dit seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat Donny dit jaar een zeer belangrijke rol voor ons zal gaan vervullen."

Solskjaer snapt aan de andere kant ook dat een aanwinst als Van de Beek onder een vergrootglas ligt in de Engelse media. "Ik begrijp dat het voor sommige oud-spelers en commentatoren dat het lekker is om soms even los te gaan op Donny, zeker omdat er soms weinig tijd is om een punt te maken op televisie. Maar je hoeft niet gelijk in je eerste drie wedstrijden een basisplaats te hebben om uit te groeien tot een volwaardig lid van de selectie. Donny is ontzettend belangrijk voor ons, vergeet dat niet."

De uitspraak van Evra over Van de Beek deed nogal wat stof opwaaien, waarna de voormalig linksback maandag via Instagram met een statement kwam. "Ik heb bij Sky gezegd dat we Donny van de Beek niet nodig hebben. Ik krijg het gevoel dat mensen twijfelen aan mijn voetbalkennis, of dat ze zijn geboren na de iPhone X en daarom niet weten dat ik straight to the point ben, zonder filter. Als ik zeg dat we Van de Beek niet nodig hebben, zal ik je wat voorbeelden geven: Fred, Scott McTominay, Nemanja Matic. Je houdt van ze of hekelt ze. Als we grote wedstrijden spelen en sterk moeten zijn, leveren ze altijd. Dat is mijn mening."