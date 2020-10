André Onana ontkent aantijgingen: ‘Dat was nooit een optie’

André Onana is nooit van plan geweest om de strafschop tegen VVV-Venlo (0-13 recordzege) te nemen, zo verklaart de doelman van Ajax tegenover De Telegraaf. In de media dook het verhaal op dat Onana aan ploeggenoten zou hebben gevraagd om bij de 0-9 stand de penalty te mogen nemen, maar dat is volgens de Kameroener niet waar.

Critici vonden het vermeende plan van Onana, om als doelman een strafschop te nemen, respectloos richting VVV-Venlo. "Maar het was nooit een optie om die strafschop te nemen”, zegt Onana. De penalty werd uiteindelijk genomen door invaller Klaas-Jan Huntelaar, die de bal feilloos achter doelman Delano van Crooy schoot.

Van Crooy hoorde na de wedstrijd van het vermeende plan van Ajax om Onana de strafschop te laten nemen. De keeper van VVV werd na het laatste fluitsignaal getroost door Onana, die Van Crooy omhelsde. "Als je dan hoort dat Onana eigenlijk een penalty tegen mij had willen nemen, dan denk je wel: was zijn actie wel oprecht?", zei de doelman van de Noord-Limburgers. "Een penalty nemen tegen een andere keeper doe je niet als je respect voor hem hebt."

Volgens Onana was daar dus helemaal nooit sprake van. "Uit respect voor de tegenstander is het geen moment in me opgekomen om de strafschop te nemen", zegt Onana. "Natuurlijk had ik het kunnen doen, maar Delano had het al zwaar genoeg. Zoiets doe je niet. En het was ook belangrijk dat Klaas-Jan Huntelaar scoorde. Daardoor houdt een spits vertrouwen."