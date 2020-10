Ten Hag verrast met ‘super-offensief’ Ajax tegen Atalanta

Ajax treedt dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta aan in een verrassende opstelling. Erik ten Hag beloont Lassina Traoré voor zijn vijfklapper in de competitiewedstrijd tegen VVV-Venlo (0-13). Naar verwachting van De Telegraaf laat hij David Neres als aanvallende middenvelder opereren, al staat Dusan Tadic op die positie in de door Ajax aan de UEFA doorgegeven opstelling.

De krant spreekt van een 'super-offensief Ajax' in de uitwedstrijd, die om 21.00 uur begint. Van tevoren werd verwacht dat Antony, Tadic en Neres de voorhoede zouden vormen, maar door de basisplaats van Traoré staan er eigenlijk vier aanvallers in de opstelling. De krant verwacht dat Antony op de rechterflank speelt en dat valt ook af te lezen uit de officiële opstelling. Maar op de linkerflank verwacht de krant Tadic, terwijl in de officiële opstelling Antony daar staat. Hij maakt in ieder geval zijn debuut in de Champions League.

Verder kiest Ten Hag ervoor om Daley Blind terug te halen naar de achterhoede, na zijn basisplek als middenvelder tegen Liverpool (0-1 nederlaag). Doordat Blind in de verdediging staat, keert Lisandro Martínez terug op de bank. De achterhoede van Ajax wordt gevormd door Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Blind en Nicolás Tagliafico. Op het middenveld staan behalve Tadic of Neres ook Davy Klaassen en Ryan Gravenberch.

De Amsterdammers kunnen tegen Atalanta niet beschikken over Mohammed Kudus, die tegen Liverpool al vroeg uitviel. De Ghanese aanvallende middenvelder heeft een zware knieblessure opgelopen en wordt pas na de winterstop terugverwacht. Ook is Klaas-Jan Huntelaar afwezig. De 37-jarige spits is 'niet wedstrijdfit', zo verklaarde Ten Hag dinsdag op de persconferentie. Huntelaar wordt vervangen door Brian Brobbey, die voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal zit. Ook Jurriën Timber is nog altijd niet van de partij. De eveneens 'niet wedstrijdfitte' verdediger miste ook al de wedstrijden tegen Liverpool en VVV-Venlo.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traoré, Neres.

Opstelling Atalanta: Sportiello; Hateboer, Tolói, Romero, Djimsiti, Gosens; Pasalic, Freuler; Ilicic, Papu Gómez; Zapata.