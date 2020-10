‘Deze jongen wil speeltijd en Raiola is zijn agent, Ajax heeft een probleem’

Henk Spaan voorziet problemen bij Ajax, daar Brian Brobbey over een aflopend contract beschikt en graag aan spelen wil toekomen op het allerhoogste niveau. De columnist sluit niet uit dat de aanvaller op korte termijn vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA, zeker gezien het feit dat Brobbey op zakelijk gebied wordt bijgestaan door Mino Raiola.

Spaan haalt ook Lassina Traoré aan, die afgelopen zaterdag maar liefst vijf keer scoorde tegen VVV-Venlo (0-13). Daarnaast tekende hij voor drie assists in Noord-Limburg. "Voor Jong Ajax scoorde hij 22 keer met 11 assists", zo schrijft de Ajax-watcher in Het Parool. "Voor iemand van negentien jaar zijn het verbazingwekkende statistieken." Spaan vraagt zich echter af of trainer Erik ten Hag voldoende vertrouwen heeft in de kwaliteiten van Traoré.

"En toch...Brian Brobbey is Traorés opvolger bij Jong Ajax", vervolgt Spaan zijn analyse. "Hij maakte vijf doelpunten in negen wedstrijden. Voor Ajax Onder-19 maakte hij in 2019 34 goals. Ik heb hem dit seizoen drie keer gezien: hij was snel, won elk kopduel en niemand kreeg hem van de bal. Tevens heeft hij een aflopend contract. Bij FOX Sports hadden ze het over verhuren aan FC Utrecht. Geen schijn van kans. Deze jongen wil speeltijd. Raiola is zijn agent. Ajax heeft een probleem", zo besluit Spaan.

Brobbey is net als Traoré opgenomen in de wedstrijdselectie van Ajax voor de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta van dinsdagavond. In de Nederlandse media leeft de verwachting dat beide spelers op de bank beginnen en dat Ten Hag in de aanval de voorkeur geeft aan Antony, Dusan Tadic en David Neres. Het duel in Bergamo begint om 21.00 uur.