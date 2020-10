Lewandowski wordt voor 20 miljoen euro afgeperst en stapt naar politie

Robert Lewandowksi heeft aangifte gedaan tegen zijn voormalig zaakwaarnemer Cezary Kucharski, zo koppen diverse Poolse media. De topschutter van Bayern München voelt zich afgeperst door zijn ex-manager, die twintig miljoen euro van hem eist. In ruil daarvoor zou Kucharski zwijgen over vermeende belastingontduiking door Lewandowski.

Kucharski is een voormalig profvoetballer, die tussen 1996 en 2002 zeventien keer uitkwam voor het Poolse nationale elftal. Kucharski werkte tien jaar lang als agent van Lewandowski. Het tweetal ging in 2017 of 2018 uit elkaar, maar raakte het afgelopen jaar in een steeds hoger oplopend conflict. Kucharski claimt dat de topscorer van de Bundesliga, die na vijf wedstrijden op tien doelpunten staat, de afgelopen jaren geld van zijn bedrijf stal en bovendien de belastingdienst heeft opgelicht.

Lewandowski herkent zich niet in de beschuldigingen door zijn voormalig manager en weigerde twintig miljoen euro te betalen aan zijn ex-agent. Kurcharski stapte de afgelopen weken al naar de Duitse pers met aantijgingen aan het adres van Lewandowski over belastingontduiking. Eerstgenoemde is na de aangifte van Lewandowski door de politie in Warschau opgepakt. Er wordt een huiszoeking verricht in het huis van de verdachte.

Naast zijn aangifte heeft Lewandowski ook een rechtszaak aangespannen tegen Kurcharski. De aanvaller, die met 61 goals in 112 interlands zowel recordinternational als recordtopscorer van Polen is, laat zich tegenwoordig begeleiden door Pini Zahavi. De Israëliër geldt als een van de meest invloedrijke zaakwaarnemers binnen de voetbalwereld.