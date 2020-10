Mundo Deportivo: Barcelona identificeert alternatief voor Depay in Eredivisie

Barcelona blijft hopen op de komst van Memphis Depay. Mocht er in de winterse transferperiode echter geen deal worden gesloten met Olymqique Lyon, dan komt een andere Nederlandse aanvaller in beeld. Volgens Mundo Deportivo wordt Donyell Malen aangemerkt als alternatief voor Depay. De PSV-spits werkte bij het Nederlands elftal al samen met Ronald Koeman, de huidige coach van Barcelona.

Malen kwam deze voetbaljaargang tot dusver tot vijf doelpunten en twee assists namens PSV. Zijn contract in Eindhoven loopt door tot de zomer van 2024. Volgens bovengenoemde krant heeft Barcelona er geen problemen mee dat Malen pas 21 jaar oud is en nog relatief onervaren op het hoogste niveau. De PSV'er werd in de Spaanse media al eerder in verband gebracht met de Catalaanse grootmacht, terwijl ook Real Madrid is genoemd als mogelijke nieuwe werkgever. Het is niet bekend welk bedrag Barcelona eventueel bereid is om neer te leggen voor Malen.

Olympique Lyonnais - OL - AS MONACO is 12 minuten oud als ... Geplaatst door voetbalzone op Zondag 25 oktober 2020

Voorlopig is Depay nog steeds de meest belangrijke optie voor Barcelona. De sterspeler van Olympique Lyon leek in de afgelopen transferperiode al op weg naar het Camp Nou. Er zou zelfs al een persoonlijk akkoord zijn bereikt tussen beide partijen, terwijl er werd gerept over een transfersom van 25 miljoen euro. Koeman wist Depay echter niet te begroeten op het trainingsveld van de Catalanen. De Oranje-international kan aan het einde van het seizoen transfervrij de overstap maken, aangezien zijn contract in Frankrijk dan afloopt.

Barcelona is al enige tijd op zoek naar aanvallende versterkingen, zeker na het vertrek van Luis Suárez richting Atlético Madrid. Naast Depay is Lautaro Martínez reeds in verband gebracht met een transfer naar de grootmacht uit LaLiga. Koeman lijkt echter zijn hoop op Depay te hebben gevestigd. "Hij is sterk, dynamisch, en kan zowel in de spits als vanaf de linkerkant spelen. Ik heb hem vooraf natuurlijk gesproken over mijn ideeën. In principe lag alles klaar, maar door de regels van La Liga wisten we dat we éérst een speler moesten verkopen", zo zei Koeman onlangs in gesprek met het Algemeen Dagblad.