‘De coronauitslag kwam tien minuten na de wedstrijd binnen, echt bizar’

Willem Janssen is helemaal klaar voor zijn rentree bij FC Utrecht, dat de centrale verdediger het gehele jaar heeft moeten missen. De routinier liep in januari een gescheurde kruisband op in de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven. Janssen hoopt dinsdagavond speelminuten te kunnen maken tegen FC Dordrecht, de opponent van de Domstedelingen in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker.

"Ik reken er eerlijk gezegd wel een beetje op", verklaart de inmiddels 34-jarige Janssen in een interview met De Telegraaf. "Je moet ergens weer een keer minuten gaan maken. Dat is niet zo gemakkelijk, zeker nu er geen oefenduels zijn toegestaan. Mijn knie voelt heel goed en op de trainingen zit ik er weer goed in." De verdediger had begin september al zijn rentree willen maken in Utrecht. "Maar toen kreeg ik corona. Ik heb twee weken thuisgezeten. Ik ben niet heel ziek geweest, maar het doet wel wat met je conditie en ik merkte het ook aan mijn knie dat ik twee weken had stilgezeten. Die was in het begin stroef en conditioneel was het even harken."

Janssen zat dit seizoen al twee keer bij de wedstrijdselectie van FC Utrecht. Speeltijd werd hem echter nog niet gegund door trainer John van den Brom. "Bij FC Groningen was ik mee, maar kwam mijn testuitslag te laat binnen", verzucht de ervaren mandekker. "Als je eenmaal positief hebt getest kun je daarna vaker positief testen. Dat zijn dan oude virusresten. Een positieve test is geen punt, daar heb ik dispensatie voor. Bij mij was het uitzonderlijke geval dat er geen uitslag was, omdat de test zo lang duurde. Een negatieve test was goed geweest, een positieve test ook, maar zonder uitslag kun je niet spelen. Uiteindelijk kwam hij tien minuten na de wedstrijd binnen. Dat was echt bizar."

Justin Hoogma en Tommy St. Jago doen het goed in het hart van de defensie, waardoor Janssen moet knokken voor zijn plaats in de laatste linie van FC Utrecht. "Het staat gewoon goed met Tommy en Justin. Ze geven weinig kansen weg", deelt hij een compliment uit aan zijn concurrenten. "Tommy ontwikkelt zich heel goed. Dat vind ik leuk om te zien, ik ben veel met hem bezig. Daar staat hij ook voor open. Als ik op de tribune zit, zoals tegen FC Twente (2-1 overwinning, red.), dan geniet ik daar op een bepaalde manier wel van."

Janssen gaat een belangrijke fase in, want zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af. "En als ik een bepaald aantal wedstrijden speel, wordt het automatisch verlengd", benadrukt de hoopvolle verdediger. "Ik wil nog een paar jaar voetballen. Dan weet je ook dat het lastig wordt als het maanden gaat duren, voordat je weer gaat spelen. Maar daar ben ik nu niet mee bezig. Ik voel me goed en ik heb op de trainingen ook weer een goed gevoel. Dat geeft me vertrouwen", zo besluit Janssen.