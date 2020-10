Go Ahead spaarde NAC: ‘Ajax deed het niet, wij deden het inderdaad wel’

Go Ahead Eagles toonde maandagavond met een 6-0 overwinning nog clementie met NAC Breda dat door het coronavirus is verworden tot een aangeslagen ploeg. Het elftal van trainer Kees van Wonderen plaatst zich kinderlijk eenvoudig voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Na negentien minuten spelen stond de Deventer club al met 5-0 voor en daar kwam uiteindelijk alleen twee minuten na rust nog een doelpunt bij.

Jeroen Veldmate erkende na afloop in gesprek met FOX Sports dat Go Ahead gas terugnam na de riante voorsprong. “Ajax deed het niet, wij deden het inderdaad wel een beetje. Dat zit soms misschien een beetje in de mens”, verklaarde de aanvoerder, verwijzend naar de 0-13 overwinning van Ajax op VVV-Venlo. “En wij zijn dit ook niet gewend, hè! Misschien denk je ook wel een beetje: vrijdag een pittige pot gespeeld, vandaag weer, en zaterdag mogen we weer, want de competitie is natuurlijk wel het allerbelangrijkste voor ons. Misschien had het daar wel mee te maken.”

Sam Beukema opende in de zevende minuut de score met een rake kopbal uit een hoekschop. Daarna ging het snel: Sam Hendriks, Zakaria Eddahchouri, Jeroen Veldmate (strafschop) een Luuk Brouwers pikten allemaal een doelpuntje mee. Antoine Rabillard scoorde vlak na rust, maar het was niet de opmaat naar een nieuwe doelpuntenregen. Go Ahead kwam ook niet meer in de buurt van de grootste bekerzege uit de eigen clubgeschiedenis, een 11-0 overwinning op SC Genemuiden in 2004.

NAC Breda stond maandag na 19 minuten al met 5-0 achter in de KNVB beker. DIT is waarom Maurice Steijn na afloop zei dat het niets met betaald voetbal had te maken ????? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 26 oktober 2020

Van Wonderen was trots op zijn spelers na de indrukwekkende overwinning. “NAC miste veel spelers, maar dan nog moeten we dit zelf wel even neerleggen. Ik heb mijn elftal mooie dingen zien doen en ik ben blij met de dingen die ik heb gezien”, benadrukte hij in gesprek met de Stentor. “In de opbouw ballen diep inspelen, druk zetten bij balverlies, in overtal de goede keuzes maken. Dit zijn de zaken waarop we al weken en maanden trainen en nu kwam het er op deze manier uit. Mooi.”

“Mijn ploeg is beter dan het zelf soms denkt. Er zit veel kwaliteit in deze selectie, maar daar moeten spelers zelf ook van doordrongen zijn. Het is denkbaar dat dit een soort kantelpunt wordt. Zo’n wedstrijd was het wel. Het besef van: ‘Dit is wat we kunnen met elkaar’. Deze overwinning moet veel vertrouwen geven en ik hoop dat er nu ook iets ontstaat in mijn ploeg”, blikte Van Wonderen vooruit. Go Ahead, dat elfde staat in de Keuken Kampioen Divisie, heeft slechts één van de laatste vijf officiële duels verloren. Komende zondag komt Excelsior op bezoek in De Adelaarshorst.