André Onana geeft verrassend antwoord op vraag over droomtransfer

Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Sergiño Dest maakten de afgelopen anderhalve jaar prachtige transfers van Ajax naar de Europese top. Ook André Onana leek voorbestemd om afgelopen zomer een droomtransfer naar een prachtige club in Europa te maken, maar de Kameroens international staat nog altijd op de loonlijst van de Amsterdamse club. Van teleurstelling is echter geen sprake.

Onana reageert verbaasd als hem wordt gevraagd of hij teleurgesteld is dat hij zijn droomtransfer nog niet te pakken heeft. “Waarom? Ik mag bij een prachtige club met geweldige spelers trainen en geniet elke dag”, verzekert de doelman in De Telegraaf. “Ik moet gewoon blij zijn. Ajax is mijn tweede huis. Ook als ik hier volgend seizoen nog speel, ben ik een happy man.”

Onana weet dat goede prestaties in de Champions League alsnog kunnen leiden tot een transfer. “De Champions League is niet alleen belangrijk voor mij, maar ook voor de stad, de club, de fans en mijn medespelers”, benadrukt hij echter in gesprek met het dagblad. De doelman, in 2015 voor drie ton van Barcelona overgekomen, was in de zomermaanden minder ‘een happy man’. Hij wilde toen zijn huidige contract, tot medio 2022, niet uitdienen.

“Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met Ajax en ben de club heel dankbaar”, zei Onana in juli, toen hij aan Chelsea werd gelinkt, immers. “Het waren vijf geweldige jaren hier. Maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, maar mijn ambities en de afspraken zijn duidelijk.”

Mede door de financiële gevolgen van de coronacrisis bleef het in de voorbije transferperiode bij voorzichtige interesse in Onana. Directeur voetbalzaken Marc Overmars Overmars bood de doelman in de zomer de mogelijkheid zijn contract tot medio 2022 op te waarderen en met één jaar te verlengen. Destijds vond Onana het echter te vroeg voor een beslissing en het is nu onduidelijk of zijn standpunt is veranderd.