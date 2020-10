Hans Hateboer wil uitdaging met aanvaller van Ajax aangaan: ‘Erg benieuwd’

Atalanta kan dinsdagavond ten koste van Ajax een belangrijke stap richting overwintering in de Champions League zetten. Het team van Gian Piero Gasperini haalde vorige week flink uit tegen FC Midtjylland (0-4), terwijl Ajax tegelijkertijd met 0-1 van Liverpool verloor. De achtste finales raken even uit zicht voor Ajax als het dinsdagavond op een achterstand van zes punten op Atalanta en Liverpool staat. Atalanta is echter het levende bewijs dat er zelfs dan nog van alles mogelijk is.

Atalanta had vorig seizoen na vier groepsduels slechts één punt, maar bekerde ten koste van Shakhtar Donetsk en Dinamo Zagreb achter Manchester City alsnog door. “Ajax uitschakelen zit er nog niet in”, lacht Hans Hateboer dinsdag in De Telegraaf. “We kunnen in ons eigen stadion echter wel een klap uitdelen, zorgen dat Ajax acht tellen rust krijgt. Ik ben écht benieuwd hoe de krachtsverhoudingen zijn.”

Plezier is het toverwoord bij Atalanta, dat de afgelopen twee seizoenen als derde in de Serie A eindigde. “Onze grote kracht is dat onze selectie door de jaren heen intact is gebleven. Wat er verdedigend wordt verwacht, is er zo lang ingeslepen dat iedereen dat precies weet. En vanuit die organisatie, dat heel duidelijke systeem, hebben wij als spelers ongelooflijk veel vrijheden”, legt hij uit. “Het is een genot om zo te spelen. Zeker voor mij, omdat mijn kwaliteiten heel goed tot hun recht komen in ons spel.”

Hateboer ziet geen favoriet voor de overwinning in Bergamo. “Ik denk dat we gelijkwaardig zijn. Het kan ook door onze offensieve speelstijlen écht een leuke wedstrijd worden.” Wie hij tegenover zich treft, weet Hateboer niet. “Dusan Tadic kan er staan. Al is hij Europees meestal spits. En Antony, David Neres en Quincy Promes kunnen aan de linkerkant spelen. Ik ken Quincy van het Nederlands elftal, ben daardoor op de hoogte van zijn kwaliteiten en zou het als een uitdaging zien om de strijd met hem aan te gaan. Ajax is voetballend altijd goed, dus ik ben benieuwd.”