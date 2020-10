Heung-Min Son zet ongekende vorm door en redt zwak Tottenham

Tottenham Hotspur heeft maandagavond een uiterst moeizame overwinning geboekt op bezoek bij Burnley. De manschappen van manager José Mourinho wisten nauwelijks iets te creëren tegen de laagvlieger en leken af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar werden gered door Heung-Min Son: 0-1. De Zuid-Koreaan is dit seizoen in topvorm en staat met acht doelpunten bovenaan op de topscorerslijst van de Premier League.

In de eerste helft was er vrijwel niets te beleven op Turf Moor. Tottenham had 63 procent van het balbezit, maar dwong doelman Nick Pope geen enkele keer tot een redding. Burnley zette daar een buitenspeldoelpunt van Ashley Barnes tegenover en probeerde het met een schot van Josh Brownhill, dat knap gekeerd werd door doelman Hugo Lloris.

Tottenham ontbeerde ook na rust de creativiteit om kansen te creëren. De Londenaren hadden twintig minuten voor tijd geluk dat Harry Kane een kopbal van James Tarkowski van de lijn wist te werken. Een hoekschop leverde Tottenham een kwartier voor tijd de winst op. Kane kopte na een hoekschop knap door richting de tweede paal, waar Son alert reageerde en de bal met het hoofd in het doel verlengde: 0-1.