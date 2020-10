NAC ligt uit KNVB Beker na 5-0 achterstand na 19 minuten spelen

Go Ahead Eagles heeft maandagavond in de eerste ronde van de KNVB Beker niets heel gelaten van het door corona geteisterde NAC Breda. Mede dankzij een 5-0 voorsprong na negentien minuten spelen zegevierde het team van Kees van Wonderen uiteindelijk met 6-0 over de manschappen van Maurice Steijn. NAC speelde in Deventer om uiteenlopende redenen zonder Lex Immers, Thom Haye, Colin Rösler, Jethro Mashart, Nacho Monsalve, Roy Kortsmit, Sidney van Hooijdonk, Kai de Rooij, Moreno Rutten en Robin Schouten.

Go Ahead ging fenomenaal van start. De geheel vrijstaande Sam Beukema kopte raak uit een corner en zette de thuisploeg na zeven minuten al op 1-0. Sam Hendriks werd drie minuten later door de NAC-verdedigers helemaal uit het oog verloren en tikte simpel de 2-0 binnen. Twee minuten later strafte Zakaria Eddahchouri dramatisch verdedigen van de Bredanaars af en in de vijftiende minuut veroorzaakte Anouar Kali een penalty, die door Jeroen Veldmate snoeihard binnen werd geschoten: 3-0 en 4-0.

Maandagavond in Deventer: 5-0 na 19 minuten spelen... Geplaatst door voetbalzone op Maandag 26 oktober 2020

Het leek het begin van een lijdensweg voor de voormalig koploper van de Keuken Kampioen Divisie, daar Luuk Brouwers het halve veld mocht oversteken en in de negentiende minuut voor de 5-0 kon zorgen. Steijn haalde Lewis Fiorini naar de kant voor Darwin Heuvelman en met een 4-4-2-formatie hoopte hij dat zijn team erin zou slagen om een nog groter pak slaag te voorkomen. Daar slaagden de spelers van NAC in ieder geval tot de rust in en Huseyin Dogan kreeg zelfs een kansje op de 5-1.

Antoine Rabillard voegde zich twee minuten na rust in het rijtje van zes verschillende doelpuntenmakers: 6-0. Het breken van het clubrecord, een 11-1 zege op Roda JC in oktober 1962, bleek echter een brug te ver voor de Deventer formatie. Een grotere overwinning bleef mede dankzij Chiel Kramer uit. De doelman van NAC weerhield Wout Droste van het scoren en invaller Nicolas Abdat kreeg de bal evenmin achter de sluitpost, die de bal tegen de paal werkte.