Ibrahimovic van hemel naar hel bij spektakelstuk tegen AS Roma

AC Milan heeft maandagavond voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden. De ploeg van Stefano Pioli kwam tot drie keer toe op voorsprong tegen AS Roma, maar gaf die evenzo vaak weer weg: 3-3. Zlatan Ibrahimovic dacht met twee doelpunten de man van de wedstrijd te worden, maar de 39-spits van Milan zal balen vanwege zijn ongelukkige aandeel in de laatste tegentreffer van zijn ploeg. Ibrahimovic is met zes doelpunten nu wel topscorer van de Serie A.

Milan kende een flitsende start, waarin het al na twee minuten de leiding nam. Rafael Leão sleepte de bal vanuit het midden de zestien in, waar Ibrahimovic wegliep uit de rug van Gianluca Mancini. De Zweedse spits toonde zich alert door de bal net voor doelman Antonio Mirante binnen te tikken: 1-0. Lang had Roma niet nodig om zich daarvan te herstellen, al was daar een grote fout van Ciprian Tatarusanu voor nodig. De doelman van Milan sprong onder een hoekschop van Lorenzo Pellegrini door, waardoor Edin Dzeko de bal in het lege doel kon koppen: 1-1.

Roma was vooral dreigend op de counter, terwijl Milan in het restant van de eerste helft nog het dichtst bij een nieuwe treffer kwam. Simon Kjaer kopte de bal na een hoekschop van Hakan Çalhanoglu tegen de paal. Direct na rust was het wél raak voor de Milanezen. Rafael Leão snelde op de linkerflank langs Rick Karsdorp, die de snelle Portugees niet bij kon houden. Rafael Leão bracht de bal voor bij de eerste paal, waar Alexis Saelemaekers hem binnen liep: 2-1.

Een ongelukkige botsing tussen Ismaël Bennacer en Pedro leverde Roma twintig minuten voor tijd een discutabele penalty op. Jordan Veretout maakte het karwei vanaf elf meter af: 2-2. Milan kreeg even later een nóg discutabelere strafschop, toen Çalhanoglu onderuit ging na een licht duwtje van Mancini. Ibrahimovic tekende vervolgens voor zijn tweede van de avond: 3-2. Het bleek niet genoeg voor de winst. Nota bene Ibrahimovic kreeg de bal bij een hoekschop van Roma niet weggetrapt bij de eerste paal, maar toucheerde hem in plaats daarvan slechts licht. De bal schoot door tot bij de tweede paal, waar de inglijdende Marash Kumbulla profiteerde: 3-3. Franck Kessié en Alessio Romagnoli hadden in blessuretijd de winnende op het hoofd voor Milan, maar mikten respectievelijk op doelman Mirante en naast.