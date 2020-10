Peter Bosz en Bayer Leverkusen zetten opmars in Bundesliga voort

Bayer Leverkusen heeft maandagavond de tweede opeenvolgende zege in de Bundesliga geboekt. Het team van Peter Bosz was in eigen huis met 3-1 te sterk voor FC Augburg en heeft na vijf speeldagen nog geen wedstrijd verloren. Bayer, dat komende zondag een uitduel met SC Freiburg wacht, is met negen punten op een vierde plaats in de Duitse competitie terug te vinden.

FC Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, startte goed aan de wedstrijd, maar het team van Heiko Herrlich kreeg na veertien minuten spelen een domper te verwerken. Na een corner kopte Lucas Alario de bal tegen de arm van Raphael Framberger en ging het leer op de stip. De aanvaller nam de elfmetertrap voor zijn rekening: 1-0. Augsburg was duidelijk een andere ploeg na de tegentreffer en kon de achterstand niet voor rust wegpoetsen.

Het bezoek kwam na de pauze beter voor de dag. Na voorbereidend werk van Rubén Vargas schoot Daniel Caligiuri de bal in de korte hoek: 1-1. In de 66e minuut had Bayer, waar Daley Sinkgraven negentig minuten speelde, pech in de afronding. Moussa Diaby stuitte op Rafal Gikiewicz en de rebound van Leon Bailey eindigde op het aluminium. Alario kopte enkele minuten later tegen de paal.

Alario kreeg zestien minuten voor het einde alsnog zijn tweede doelpunt. Na een vrije trap van Nadiem Amiri kopte hij de bal in de linkerhoek: 2-1. Diep in de extra tijd maakte Bayer er 3-1 van toen Gikiewicz mee naar voren was gegaan bij een corner. De inzet van Bailey vanaf de middenlijn richting het lege doel was niet voldoende, waarna Diaby de snelste was en de bal erin werkte.