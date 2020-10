Johan Derksen: ‘Mohamed Ihattaren is door PSV aan zijn lot overgelaten’

Mohamed Ihattaren blijft onderwerp van gesprek in de televisieprogramma’s. Ronald de Boer gaf zondag bij FOX Sports aan dat de middenvelder van PSV nog steeds iets te fors is en dat het vanwege zijn fysieke gesteldheid slim is dat hij als aanvallende middenvelder wordt opgesteld. De aanhoudende vormdip van Ihattaren doet Marco van Basten pijn om te zien. “Door omstandigheden staat hij op die plek, maar het is niet verdiend. Hij maakt het niet waar. Dat vind ik heel opvallend. Hij kon geweldig spelen: hij had overzicht, techniek, alles", somde de oud-aanvaller bij Rondo op.

“Die Ihattaren is gewoon een kilo of zes, zeven zwaarder dan vorig seizoen”, zei René van der Gijp maandagavond vol verbazing tijdens Veronica Inside. “Dan zou je als trainer toch bijna zeggen: ‘Jochie, weet je wat we gaan doen? Laten we dat er nou eens even eerst aftrainen. Dan ben je weer fit en kun je weer je dingetje doen’. Dit is niet goed.”

Johan Derksen haakte in: “Nee, dit is niet goed. Hij heeft door omstandigheden lang niet gespeeld en is behoorlijk aangekomen. Daar heeft hij blijkbaar aanleg voor. Hij heeft een reet, niet te geloven. Ik denk dat die jongen maar op één manier geholpen kan worden. Spelen, spelen en nog eens spelen”, benadrukte de analist in het televisieprogramma. “Als is het maar bij Jong PSV. Het blijft het grootste talent wat PSV heeft."

“Ik vond het prima dat hij tegen Vitesse heel de wedstrijd speelde. Hij moet zijn ritme terugkrijgen. Maar het is toch niet zo dat als corona een competitie maandenlang stillegt, dat de staf van PSV tegen hem dat hij zich in het cafetaria mag volproppen? Dan moet zo’n jongen toch het krachthonk in of door een speciale trainer fit gehouden worden”, vroeg Derksen zich verbaasd af. “Dat is toch kapitaal op het veld? Die jongen is gewoon aan zijn lot overgelaten. Die is denk ik gewoon in een cafetaria in Utrecht gaan zitten. “