TOTO's tips: Tadic al elf Champions League-duels zonder doelpunt

De ene generale repetitie is de andere niet. Waar Atalanta afgelopen zaterdag een 1-3 nederlaag leed in het thuisduel met Sampdoria, waar Marten de Roon met een liesblessure uitviel, schreef Ajax 937 kilometer verderop Eredivisie-historie door VVV-Venlo met liefst 0-13 te verslaan. Met het vertrouwen van de Amsterdammers zal het in aanloop naar dit belangrijke Champions League-duel dus wel goed zitten. Samen met TOTO beschouwen we voor op Atalanta – Ajax!

Ajax heeft natuurlijk schitterende herinneringen aan Italiaanse tegenstanders, met de gewonnen Champions League-finale van 1995 tegen Milan als een van de hoogtepunten. Na dat duel hadden de Amsterdammers een tijd lang moeite met Italiaanse opponenten, zo verloor men de finale een jaar later na strafschoppen van Juventus. Dat duel was de start van een reeks van twintig Europese ontmoetingen met teams uit Italië waar Ajax er slechts drie van won (vijf remises, twaalf nederlagen). In de meer recente historie doet Ajax het overigens weer een stuk beter tegen Italiaanse tegenstanders. De Amsterdammers zijn ongeslagen in de laatste zeven Europese duels met Italiaanse tegenstanders (twee zeges, vijf remises), waarbij de Amsterdammers in de meest recente ontmoeting Juventus versloegen.

Weet Ajax de sterke reeks tegen Italiaanse ploegen door te zetten? Check hier de quotering voor een zege of een gelijkspel voor de Amsterdammers.

Om die lijn ook dinsdag door te kunnen trekken moet Ajax afrekenen met een doelpuntenmachine. Dit kalenderjaar kwam Atalanta al zeventig keer tot scoren in alle competities, in de grootste vijf Europese competities kan alleen Bayern München (76) betere cijfers overleggen. De ploeg uit Bergamo weet ook in de Champions League regelmatig het net te vinden. Atalanta kwam 21 keer tot scoren in 10 wedstrijden in de Champions League (2,1 goals per duel), Real Madrid is de enige club met een hoger doelpuntengemiddelde in de historie van de competitie (2,12).

Scoort Atalanta er ook tegen Ajax weer lustig op los? Bekijk hier de quotering voor minimaal twee treffers van de ploeg uit Bergamo.

Bij Ajax is het vooral de vraag wie de voorhoede zullen vormen. Mohammed Kudus raakte tijdens zijn Champions League-debuut tegen Liverpool geblesseerd en routinier Klaas-Jan Huntelaar is wegens een nog onbekende reden afwezig. Vervanger Lassina Traoré was tegen VVV-Venlo goed voor vijf goals en drie assists, maar vertrouwt Erik ten Hag ook op de jonge aanvaller op het hoogste Europese niveau? Veel druk zal er sowieso rusten op de schouders van Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax noteerde in zijn eerste acht Champions League-wedstrijden liefst zes treffers, maar kwam in zijn laatste elf duels in het toernooi niet tot scoren. Wel gaf de aanvaller in die periode nog vier assists op zijn ploeggenoten. Prikt Tadic er tegen Atalanta eindelijk weer eentje in?

Neemt aanvoerder Tadic zijn ploeg eindelijk weer eens bij de hand in een Champions League-duel? Bekijk hier de quotering voor een treffer van de aanvaller.

Let op: speel bewust, 18+