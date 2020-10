Van der Gijp snapt niets van wens Koeman: ‘Als je die haalt, word je twaalfde’

Ronald Koeman heeft het zwaar in Barcelona. De trainer kreeg afgelopen transferperiode niet al zijn gewenste versterkingen en verloor zaterdag de kraker met Real Madrid (1-3). René van der Gijp is in Veronica Inside uiterst kritisch op de spelers die Koeman op het oog heeft, terwijl Johan Derksen vindt dat de oefenmeester 'een goedkoop referaat' hield over arbitrale beslissingen na El Clásico.

"Dan wil hij nog Georginio Wijnaldum halen, dan denk ik: nou ja, haal die dan, maar zeg dan wel: 'Als we twaalfde worden is het niet zo slecht gedaan'", zegt Van der Gijp cynisch. "Ze staan twaalfde, hou dat dan maar zo. En ik vind het prima als ze Memphis Depay halen. Leuk voor die jongen, ik ga er ook naar kijken. Maar je zou toch denken dat Barcelona in Kylian Mbappé geïnteresseerd moet zijn? Die willen toch de Europese top, man!"

Bij VI werden ook beelden getoond van de persconferentie van Koeman na de wedstrijd. "Ik wil jullie mening weten", vroeg Koeman na afloop aan de journalisten. Toen deze aangaven dat Lenglet inderdaad aan het shirt van Ramos had getrokken en dat het toekennen van een strafschop derhalve tot de mogelijkheden behoorde, antwoordde Koeman: "Dan zijn we het niet eens, ik vind het geen strafschop. Ik hoop dat ik op een dag meer uitleg krijg over hoe de VAR in Spanje werkt. We zijn nu vijf speeldagen bezig en de VAR is vooralsnog alleen tegen Barcelona geweest."

Derksen is van mening dat Koeman het niet over de VAR moet hebben. "Ik vind dit hetzelfde als Roger Schmidt", doelt Derksen op de trainer van PSV, die na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse (2-1 verlies) felle kritiek uitte op scheidsrechter Bas Nijhuis. "Trainers moeten zo groot zijn dat ze immuun zijn voor dit soort zaken. Die moeten niet dit soort goedkope referaten houden na afloop. Het is afreageren van je eigen stress."