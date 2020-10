Elías Már Ómarsson schittert ook in eerste ronde van KNVB Beker

Excelsior heeft zich maandagavond voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker geplaatst. Het team van Marinus Dijkhuizen was op eigen bodem met 4-0 veel te sterk voor een andere club uit de Keuken Kampioen Divisie: Helmond Sport. De Rotterdammers hadden halverwege de wedstrijd al een voorsprong van 2-0 genomen.

In de eerste 25 minuten hielden Excelsior en Helmond Sport elkaar nog enigszins in evenwicht, maar daarna nam de thuisploeg snel afstand. Na een voorzet van Joël Zwarts legde Ahmad Mendes Moreira de bal klaar voor Reuven Niemeijer en verscheen de 1-0 op het scorebord. Helmond Sport was enkele minuten later dichtbij de gelijkmaker, maar had pech dat de knal van Karim Loukili tegen de lat ging.

Een belangrijk moment, daar Elías Már Ómarsson vlak voor rust de 2-0 maakte. Helmond Sport drong na rust nadrukkelijk aan. Een schot van Loukili ging naast, evenals een kopbal van Alec Van Hoorenbeeck. Tussendoor moest Alessandro Damen in actie komen op een schot van Lance Duijvestijn. In de 59e minuut raakte Loukiki voor de tweede keer de lat.

Excelsior had minder moeite met het maken van doelpunten. Vlak na de tweede inzet op het aluminium tikte Ómarsson op aangeven van Siebe Horemans de 3-0 binnen. De IJslander staat nu op twaalf doelpunten in tien officiële wedstrijden dit seizoen. Niek den Heeten stuurde Zwarts vervolgens diep en de aanvaller haalde verwoestend uit: 4-0. Thomas Oude Kotte kopte bijna de 5-0 binnen, maar doelman Stijn van Gassel haalde zijn inzet van de lijn.