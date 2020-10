Ten Hag stelt ‘negatieve’ vragen niet op prijs: ‘Dat is toch zinloos?’

Erik ten Hag heeft alle vertrouwen in een goede afloop van de tweede Champions League-wedstrijd van Ajax. De Amsterdammers spelen dinsdagavond in Bergamo tegen Atalanta, zes dagen na de 0-1 nederlaag tegen Liverpool. Het team van Gian Piero Gasperini startte de groepsfase met een overtuigende 0-4 zege op FC Midtjylland. Bij Ajax leeft het gevoel dat er nog van alles mogelijk is, ook als er dinsdag wéér verloren wordt.

Ten Hag kreeg van journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad de vraag of het voor hem als erop of eronder voelde. “Dit is pas de tweede wedstrijd”, reageerde de trainer ietwat geïrriteerd vanuit de perszaal. “Iedere wedstrijd moet je willen winnen. Dat doen we ook altijd. We gaan uit van een positief resultaat, we hebben er alle vertrouwen in.” Inan vroeg zich vervolgens af of een achterstand van zes punten, ervan uitgaande dat Liverpool van FC Midtjylland zou winnen, nog te overbruggen zou zijn voor Ajax.

Ten Hag begon al hoodfschuddend. “Maar… we moeten nog voetballen hè. Wil je het over de wedstrijd hebben of wil je vanuit negativiteit praten?”, vroeg de trainer van Ajax zich af. Inan benadrukte dat hij niet negatief wilde praten en alleen maar wilde weten of Ajax zich nog een nederlaag kon permitteren. Ook deze vraag kon Ten Hag niet bekoren. “Dat is toch zinloos. Je gaat toch uit van winnen.”

Daley Blind weet dat een goed resultaat belangrijk is. “Natuurlijk beseffen we dat de drie punten ontzettend belangrijk zijn. Maar om te zeggen dat het bij een nederlaag gelijk afgelopen zou zijn, dat zeker niet. Volgens mij was het Atalanta dat de eerste drie groepswedstrijd verloror en daarna nog doorging. We moeten van wedstrijd naar wedstrijd leven en de punten binnenslepen die we nodig hebben.”

Blind liet vorige week in de wedstrijd tegen Liverpool en daarna ook tegen VVV-Venlo (0-13) zien weer helemaal terug te zijn. “Ik voel me inderdaad goed, ik word steeds sterker. Ik zit goed in mijn vel en ben blij dat ik er weer sta', vertelde hij. 'Het is ook niet niets, daar hoef ik niet omheen te draaien. Het is iets dat je mentaal moet overwinnen, maar ik voelde me fysiek al heel snel weer goed en was snel terug op het veld, mede door de hulp van de club en mijn familie. Fysiek en mentaal ben ik topfit.”

Atalanta moet het stellen zonder Marten de Roon, die zaterdag in het competitieduel met Sampdoria (1-3 nederlaag) een liesblessure opliep en enkele weken is uitgeschakeld. De andere twee Nederlanders, Hans Hateboer en Sam Lammers, zijn wel beschikbaar.