Ten Hag geeft cryptische uitleg: Huntelaar is niet gepasseerd tegen Atalanta

Klaas-Jan Huntelaar is 'niet wedstrijdfit' en daarom niet opgenomen in de selectie voor het Champions League-duel van Ajax bij Atalanta, zo verklaart trainer Erik ten Hag op de persconferentie maandagavond. De oefenmeester wilde verder niet ingaan op de fysieke gesteldheid van Huntelaar. Feit is dat vorige week ook Antony en Jurriën Timber de beschrijving 'niet wedstrijdfit' kregen in aanloop naar Liverpool (0-1 verlies). Diverse media gingen toen uit van een coronabesmetting.

In plaats van Huntelaar zit de achttienjarige Brian Brobbey dinsdag bij de achttienkoppige wedstrijdselectie van Ajax. Huntelaar was tegen VVV-Venlo (0-13 zege) in een korte invalbeurt nog goed voor twee doelpunten, maar is twee dagen later dus 'niet wedstrijdfit' bevonden. "Verder zijn er geen twijfelgevallen", aldus Ten Hag, die niet wilde weggeven of Daley Blind net als tegen Liverpool op het middenveld staat. "Blind op het middenveld? Dat zou best kunnen."

REWIND I Dit was Ajax tegen Liverpool in de Champions League

Ten Hag krijgt de vraag hoe hij het ervaart om in coronatijd te coachen. "Het is zeker moeilijk", zegt de trainer. "Je wordt geconfronteerd met de maatregelen, met spelers die soms op het laatste moment afhaken. Dan moet je omschakelen. Ik geloof in de bubbel en in maatregelen. Je kunt het virus niet uitsluiten, maar je kunt het tot een minimum beperken. We doen een sterk beroep ook op de spelers, die daar een hele grote verantwoordelijkheid in hebben. Maar je hebt geen garantie dat je het buiten de deur houdt, ook al is iedereen heel gedisciplineerd. Maar we werken er hard aan om het beperkt te houden."

Atalanta kent niet veel verrassingen voor Ten Hag. "Het is een hele attractieve ploeg, complimenten aan de trainer. Er is drie, vier jaar aan gebouwd met dezelfde selectie, ze zijn ook succesvol op de transfermarkt. Waar het morgen om draait? Zoals altijd, initiatief pakken. We kennen de Nederlanders natuurlijk, die zich via Atalanta in het Nederlands elftal hebben gespeeld (Marten de Roon en Hans Hateboer, red.), dat zegt al veel. Beide zijn teamspelers, met een fantastische drive. Dan hebben ze nog een halve Nederlander, Robin Gosens, die we ook goed kennen. Daar geldt hetzelfde voor, waarbij zowel Hateboer als Gosens scorend vermogen heeft. En tot slot hebben ze nog Sam Lammers, dat vind ik ook een hele slimme voetballer. Een goed aanspeelpunt, goed oog voor zijn medespelers, en natuurlijk scorend vermogen."