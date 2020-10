Evra is kritiek na uitspraak over Van de Beek beu: ‘Verdraai mijn woorden niet'

Patrice Evra is maandag op zijn Instagram-account terug gekomen op de harde uitspraken die hij zondag op Sky Sports deed over Donny van de Beek. De voormalig linksback stelde dat Manchester United Van de Beek niet nodig heeft en vroeg zich hardop af waarom de Engelse grootmacht hem weg heeft gehaald bij Ajax. Evra trekt zich de kritiek dat zijn uitspraak 'respectloos' zou zijn richting Van de Beek aan en nuanceert zijn woorden enigszins.

"Ik heb bij Sky gezegd dat we Donny van de Beek niet nodig hebben", reageert Evra in een zelfgemaakte video op zijn Instagram. "Ik krijg het gevoel dat mensen twijfelen aan mijn voetbalkennis, of dat ze zijn geboren na de iPhone X en daarom niet weten dat ik straight to the point ben, zonder filter. Als ik zeg dat we Van de Beek niet nodig hebben, zal ik je wat voorbeelden geven: Fred, Scott McTominay, Nemanja Matic. Je houdt van ze of hekelt ze. Als we grote wedstrijden spelen en sterk moeten zijn, leveren ze altijd. Dat is mijn mening."

Evra wil benadrukken dat hij Van de Beek niet wilde beledigen, maar dat hij de aankoop niet begrijpt gezien het spelersmateriaal van United. "Is Van de Beek beter dan Paul Pogba? Nee. Een andere speler, maar nee. Beter dan Bruno Fernandes? Nee. Hoe hij voor Ajax speelde is wat ik wil zien bij United, maar er is één groot probleem: hoeveel wedstrijden is hij dit seizoen in de basis begonnen? Daarom heb ik gezegd dat we hem niet nodig hebben. Natuurlijk hebben we een brede selectie nodig als we veel prijzen willen winnen."

De oud-verdediger van Manchester United, die achtenhalf jaar voor the Red Devils uitkwam, steekt Van de Beek een hart onder de riem. "Ik ben er niet blij mee dat hij op de bank zit, ik voel mee met die jongen. Als je voor 40 miljoen euro naar een club gaat, verwacht je dat je meer speelt. Maar ik vertrouw op Ole (Gunnar Solskjaer, de manager, red.) en de speler moet dat ook doen. Hij moet kalm blijven en dan krijgt hij vanzelf zijn kans. Dan zal hij bewijzen dat hij het verdient om voor United te spelen. Verdraai m'n woorden niet als ik zeg dat we hem niet nodig hebben, hij was op dat moment gewoon niet nodig. Ik zou Donny van de Beek nooit respectloos behandelen."