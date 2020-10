Lampard komt binnen vier dagen met compleet ander bericht over Ziyech

Hakim Ziyech wacht voorlopig nog op zijn officiële basisdebuut bij Chelsea. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler kwam afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Manchester United (0-0) kort voor het einde als invaller binnen de lijnen. Voorafgaand aan het duel op Old Trafford liet Chelsea-manager Frank Lampard nog weten dat het moeilijk was om Ziyech wedstrijdfit te krijgen, maar nu laat de oud-middenvelder optekenen dat hij er bijna klaar voor is om in de basiself te beginnen. Chelsea neemt het woensdag in de groepsfase van de Champions League op tegen Krasnodar.

“Het is heel lastig om hem in te passen. We hebben hier op Cobham (het trainingscomplex van Chelsea, red.) een bubble en kunnen daardoor niet spelers uitwisselen met de Onder-23, om op een groot veld elf tegen elf te spelen. Dat is juist iets dat je wilt gebruiken voor iemand die vijf of zes maanden niet gevoetbald heeft”, zei Lampard vrijdag over Ziyech. Hij liep in de voorbereiding tijdens een oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion een knieblessure op, die hem enkele weken aan de kant hield.

Kepa Arrizabalaga zal enigszins moedeloos zijn geworden van deze afwerkoefening van Hakim Ziyech! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 26 oktober 2020

Ziyech kwam tegen Southampton (3-3), Sevilla (0-0) en Manchester United (0-0) als invaller binnen de lijnen. “Ik ken de kwaliteiten die we al hebben en het lijkt erop dat Ziyech bijna fit genoeg is om een basisplaats te kunnen krijgen. Voorlopig ben ik heel blij met de spelers”, zegt Lampard op de officiële website van Chelsea. “Ik maak me het minst zorgen over de aanval, gezien de spelers die we daar hebben. Het is normaal dat het even tijd nodig heeft voor de spelers op elkaar ingespeeld zijn.”

“We zitten zo vroeg in het seizoen en ik ken de kwaliteiten van Timo (Werner, red.) en Kai (Havertz, red.), dat is de reden dat we ze gehaald hebben”, gaat de manager van Chelsea verder. Lampard zag zijn ploeg op Old Trafford goed verdedigen en is uiterst positief over Thiago Silva, die transfervrij overkwam van Paris Saint-Germain. “We werken constant aan de balans. Voorlopig hebben we bij Timo, Kai of Christian (Pulisic, red.) nog niet hun gebruikelijke spark gezien. Maar het is positief dat we goed verdedigden en controle hadden.”

“Toen de Premier League vorig seizoen eindigde, moesten we nog de FA Cup-finale spelen en tegen Bayern München uitkomen in de Champions League. De jongens hebben daarna amper twee weken vakantie gehad”, zo zoekt Lampard een verklaring voor de stroeve seizoensstart van zijn ploeg. Chelsea pakte voorlopig negen punten uit de eerste zes competitiewedstrijden. “Toen het seizoen weer begon, hebben er de nodige jongens in quarantaine moeten zitten. Ik haat het om excuses te zoeken, we moeten vooruit. Maar we hebben veel nieuwe spelers en die moeten nog op elkaar ingespeeld raken.”