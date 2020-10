Frenkie de Jong looft man die pas drie keer in actie kwam: ‘Heel goede speler’

Miralem Pjanic maakte afgelopen zomer de overstap van Juventus naar Barcelona. De vanuit Italië overgekomen middenvelder speelde tot dusver pas drie wedstrijden voor de Catalanen, waarvan slechts één als basisspeler. Desondanks laat Frenkie de Jong zich via de officiële kanalen van de UEFA lovend uit over Pjanic, die door Barcelona met Juventus geruild werd voor Arthur Melo.

“Pjanic is een heel goede speler, hij is enorm comfortabel aan de bal. Ik denk dat hij het spel heel goed ziet en zijn schot, pass en lange pass zijn heel goed. Hij is een speler met veel kwaliteit, die veel toevoegt aan ons team. Ik ben er heel blij mee dat hij de overstap naar Barcelona gemaakt heeft”, geeft De Jong te kennen. “Met Lionel Messi heb je natuurlijk een van de beste spelers ter wereld in je team, dus probeert hem op de posities te krijgen waar hij het verschil kan maken. Als hij op zo’n positie de bal krijgt, zal hij altijd het verschil maken.”

De Jong kreeg bij Barcelona afgelopen zomer te maken met Ronald Koeman, die de ontslagen Quique Setién opvolgde. “De communicatie tussen ons is heel goed, hij vertelt me precies wat hij van me verwacht op deze positie. Wanneer hij praat, luister je. Hij heeft een bepaalde autoriteit, kracht, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Natuurlijk weet hij heel veel van voetbal, hij begrijpt het spelletje en was een grote speler. Als hij je iets probeert te leren, luister je wel.”

Koeman adviseerde De Jong een jaar geleden voor hij Ajax verruilde voor Barcelona. “Hij was heel positief over Barcelona, zowel over de stad als over de club. Alles wat hij vertelde was positief. Ik kreeg wel te horen dat ik voorzichtig moest zijn en niet teveel naar de restaurants moest gaan, omdat het leven in Barcelona goed is. Het voelt soms alsof je een heel jaar op vakantie bent. ‘Wees voorzichtig en de rest komt vanzelf goed’, zei Koeman. Uiteindelijk draait alles om het voetbal.”

“Het is moeilijk om aan te wijzen wat ik precies geleerd heb. Je ontwikkelt je als persoon en als voetballer, omdat je op een bepaald niveau traint en speelt. Daardoor word je een betere speler”, gaat De Jong verder met een terugblik op zijn eerste jaar bij Barcelona, waarvoor hij voorlopig 48 officiële wedstrijden speelde. Onder Koeman miste de 23-jarige middenvelder voorlopig geen minuut, waardoor hij in deze jaargang momenteel zes duels achter zijn naam heeft staan.