Jongen van 35 miljoen euro had jeugdidool in broekzak: ‘Hij heeft alles in huis’

Spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah domineren al jaren de headlines, maar er komt onherroepelijk een moment waarop zij hun troon over moeten dragen aan de volgende generatie. In de rubriek Toppers van Morgen zet Voetbalzone iedere keer een potentiële opvolger van deze grootheden in het zonnetje. Wie spelen zich in de kijker bij de allergrootste clubs en mogen daarom niet ontbreken op jouw eigen volglijst? Ditmaal gaat de aandacht uit naar Wesley Fofana, die een sterke start doormaakt bij Leicester City en hard op weg lijkt om de volgende voltreffer van het scoutingsapparaat te worden.

Door Thijs Verhaar

Leicester-trainer Brendan Rodgers is er normaal gesproken de man niet naar om onnodig veel druk op zijn spelers te leggen, maar kon zijn euforie niet bedwingen toen zijn club op vrijdag 2 oktober de komst van Fofana wereldkundig maakte. “Hij is een briljante aanwinst voor ons. Als je hem ziet spelen, is het net of hij er al jaren staat. Hij verdedigt heel agressief, is supersnel en kopsterk. We zeiden aan het begin van de transferperiode dat we enkel spelers wilden die ons direct sterker maken en Wesley heeft dat in zich”, prees de oefenmeester de negentienjarige nieuweling. De Franse jeugdinternational werd voor een som van naar verluidt 35 miljoen euro overgenomen van Saint-Étienne en zette zijn krabbel onder een verbintenis van vijf seizoenen.

“Ik volg deze club nauwgezet sinds ze kampioen werden en beschouw dit team simpelweg als een topclub in Engeland”, vulde Fofana op zijn beurt aan. Leicester City schreef in seizoen 2015/16 het ultieme voetbalsprookje door met een team van onbekende spelers uit lagere divisies kampioen te worden in de Premier League. Spelers als Riyad Mahrez, N’golo Kanté en Harry Maguire groeiden in King Power Stadium sindsdien uit tot wereldsterren en laatstgenoemde mag zich met zijn transfer van 87 miljoen euro naar Manchester United in de zomer van 2019 zelfs de duurste verdediger aller tijden noemen. The Foxes hadden zijn opvolger met Caglar Söyüncü een jaar eerder al in huis gehaald en met de komst van Fofana speelt de club nu alvast in op het toekomstige vertrek van de Turkse mandekker.

Fofana maakte afgelopen seizoen naam voor zichzelf in de Franse Ligue 1, waar hij ondanks zijn piepjonge leeftijd uitgroeide tot sterkhouder van Saint-Étienne. De 1.90 meter lange rechtspoot heerst dankzij zijn enorme sprongkracht in de lucht en bezit daarnaast over voldoende fysieke kracht om het alle spitsen lastig te maken. Hij kan bovendien met veel ruimte in de rug spelen, omdat hij terug kan vallen op zijn ver bovengemiddelde snelheid. Die rappe benen benut hij ook geregeld om vanuit de defensie door te dekken richting het middenveld, hetgeen veelvuldig balbezit oplevert. Bij zijn Franse club liep hij vorig seizoen in zijn ijver om het middenveld te ondersteunen echter ook af en toe al te ver naar voren, waardoor hij een groot gat achter liet in de defensie.

Saint-Étienne loste dit zo goed mogelijk op door de verdedigende middenvelder tijdens runs van Fofana terug te laten zakken naar de achterste linie en eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de jonge Fransman later in het seizoen minder vaak op naïviteit te betrappen was. Hij liet in de laatste maanden van het seizoen zien steeds beter te begrijpen waar hij op het veld moest staan en groeide in de tactische discipline, waar hij op zijn beurt bij balverlies moest waarnemen voor de opgestoomde rechtsback. Op die positie kan Fofana in nood ook uit de voeten, al ligt zijn grootste kwaliteit in het centrum. Nu hij meer en meer groeit in het positiespel, heeft hij alles wat een moderne centrumverdediger moet hebben, hetgeen ook blijkt uit zijn veelbelovende start bij Leicester City, waar hij zondag tegen Arsenal weer negentig minuten lang uiterst solide oogde.

Fofana zakte in zowel de Ligue 1 als de Premier League al tijden niet meer door de ondergrens.

De Fransman arriveerde zoals gezegd op 2 oktober en moest de eerste competitiewedstrijd tegen West Ham United van twee dagen later nog aan zich voorbij laten gaan, maar miste sindsdien geen minuut in het elftal van Rodgers. De oefenmeester zag Söyüncü geblesseerd uitvallen en moet het naar schatting zo’n drie maanden stellen zonder de Turkse defensieleider. Zodoende wordt Fofana eerder dan verwacht in het diepe gegooid en nieuweling blijkt geen aanpassingstijd nodig te hebben. Hij rendeert voorlopig uitstekend in de vijfmansdefensie en is nog niet op een grote fout te betrappen geweest. FootballCritic beoordeelt zijn drie eerste optredens in Engelse dienst dan ook met een ruime voldoende en dat strookt met het beeld dat hij één van ’s werelds meest veelbelovende jonge spelers is.

De website geeft alle spelers een rating tussen de nul en honderd en baseert zich op de laatste 1.800 speelminuten waarin iemand in actie kwam. Door over zo’n lange periode te meten, toont men kraakhelder aan hoe constant spelers presteren. Aangezien consistentie zeer moeilijk is voor jonge voetballers, is de score van Fofana (79) uitstekend te noemen. Hij wordt door FootballCritic momenteel op gelijke waarde geschat als bijvoorbeeld Toby Alderweireld, die zijn sporen in de Premier League al ruimschoots heeft verdiend bij Tottenham Hotspur. Hetzelfde gaat Fofana ook doen als hij zijn verbeterpunten onder handen blijft nemen. Zoals gezegd drijft hij het doordekken nog wel eens te ver door en hij heeft het geregeld lastig als hij zelf onder druk wordt gezet.

Het niveau van Wesley Fofana is volgens FootballCritic momenteel vergelijkbaar met Toby Alderweireld.

In die gevallen kiest hij al snel voor een gehaaste terugspeelbal naar de keeper of een riskante pass naar een veldspeler, die zich dan maar weer uit die situatie moet zien te redden. Bij Leicester kan hij nu echter in de leer bij de zeer ervaren verdedigers als Jonny Evans (32), Christian Fuchs (34) en Wes Morgan (36). Onder hun vleugels kan hij rustig verder rijpen en wennen aan de Premier League, waar hij zondag tegen zijn grote idool Pierre-Emerick Aubameyang speelde. “Zo ben ik begonnen en zo gaat het nu”, postte de jongeling na afloop op Twitter onder een tweetal foto’s van hem en de Arsenal-spits. Op de eerste stond Fofana als kleine pupil van een jaar of twaalf naast de wereldster, die tussen 2011 en 2013 voor Saint-Étienne speelde. Op de tweede afbeelding stonden ze samen op het veld als gelijken in de Premier League. “Ik ben heel trots op de weg die ik reeds heb afgelegd.”

How it’s started / How It’s going Very proud of the road traveled ?? @Aubameyang7 pic.twitter.com/tVQC6zF2kE — LaWestt_ (@Wesley_Fofanaa) October 25, 2020

Fofana hield zich kranig en speelde Aubameyang grotendeels uit de wedstrijd, die met 0-1 gewonnen werd door Leicester. Zodoende werd de defensie met de jonge Fransman voor de tweede maal op rij niet gepasseerd, nadat de midweekse Europa League-wedstrijd tegen Zorya Lugansk al met 3-0 was gewonnen. Arsenal en met name Aubameyang is echter van een heel ander kaliber dan de club uit Oekraïne. We kunnen de test tegen een Engelse topclub dus met recht als een vuurdoop voor Fofana beschouwen en wat dat betreft is hij volledig geslaagd. Niet voor niets dat de eerste analisten al verkondigen dat de Fransman zijn basisplaats moet behouden als de ongenaakbare Söyüncü na de jaarwisseling weer fit is. Zij kunnen in theorie een uitstekend trio vormen met Evans en ervoor kunnen zorgen dat Leicester niet net als vorig seizoen op het laatste moment wegzakt in de strijd om Champions League-tickets.

In de vorige jaargang schortte het in de laatste weken na enkele blessures vooral in defensief opzicht, dus werden deze zomer kosten noch moeite bespaard om een extra centrumverdediger van topklasse in te lijven. “Het is fors om 35 miljoen euro neer te leggen voor een tiener, maar hij heeft alles in huis om een succes te worden”, concludeerde voormalig Liverpool-spits Peter Crouch afgelopen weekend echter bij BT Sport. “Fofana ziet er veelbelovend uit met zijn snelheid, kopkracht en doortastende manier van verdedigen. Ik snap wel waarom veel clubs hem deze zomer volgden”, besloot de analist, die weet dat de Fransman ook genoemd werd bij teams als AC Milan, West Ham United en Sevilla. Leicester trok echter aan het langste eind en gaat daar in de toekomst ongetwijfeld op verdienen, want het King Power Stadium is beslist niet het eindstation voor de negentienjarige centrumverdediger.