Lovende Gasperini zet Ajax op voetstuk: ‘Daarmee zijn ze een voorbeeld’

Ajax vervolgt het Champions League-avontuur dinsdag met een uitwedstrijd tegen Atalanta, vorig seizoen nog kwartfinalist in het miljardenbal. Hans Hateboer kijkt reikhalzend uit naar de confrontatie met de Amsterdams club op het Europese toernooi. De rechtsback van Atalanta is met name onder de indruk van één speler aan de zijde van de aankomende tegenstander.

"Daley Blind is een sterke en intelligente speler", zo laat Hateboer maandag optekenen in de Italiaanse media in aanloop naar het thuisduel met Ajax van dinsdag. "Hij heeft zeer veel kwaliteiten. Hij leest de wedstrijd altijd zeer goed, maar hij is niet de enige goede speler bij Ajax." De Oranje-international toonde zich tevreden na de loting voor de groepsfase van de Champions League. "Dit is echt bijzonder voor mij. Met FC Groningen heb ik uiteraard vaak tegen Ajax gespeeld. Maar het is wel bijzonder om nu met een buitenlandse ploeg Ajax te treffen. Zonde dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Familie en vrienden van me waren hier graag naar toe gekomen."

Hateboer kreeg ook de vraag hoe er in Nederland wordt aangekeken tegen Atalanta. "Ik heb zeer uiteenlopende dingen gelezen", vervolgt de rechtsbenige vleugelverdediger zijn analyse voorafgaand aan het treffen van dinsdagavond. "Ik heb gelezen dat het voor Ajax een makkelijke avond zal worden, maar ook dat het juist een moeilijke avond zal worden voor ze. In Nederland hebben ze natuurlijk ook gezien wat wij bij Atalanta Bergamo de afgelopen seizoenen hebben gepresteerd in Europees verband."

De eveneens aanwezige hoofdcoach Gian Piero Gasperini noemt Ajax een 'tactisch laboratorium'. "Al zijn er op het gebied van tactiek zeker verschillen tussen beide clubs. Ajax is voor mij altijd een referentiepunt geweest als club. Ik ben erg gecharmeerd van hun ideeën, ook in het elftal van nu. Daarmee zijn ze altijd een voorbeeld voor mij geweest." Gasperini zag Ajax zaterdag met 0-13 winnen van VVV-Venlo. "Dat bewijst dat Ajax over een gezond elftal beschikt, al had ik dat al gezien tegen Liverpool. Zoals ik al eerder heb gezegd, heeft Ajax in de Eredivisie de mogelijkheid om te experimenteren. De Champions League is een ander verhaal. Het zal moeilijk zijn voor beide elftallen, maar ik heb goede hoop dat wij het hen moeilijk kunnen gaan maken."