Sean Klaiber kijkt ogen uit bij Ajax: ‘Deze man is gruwelijk in één-tegen-één’

Sean Klaiber maakte zaterdagmiddag zijn basisdebuut voor Ajax in het met maar liefst 0-13 gewonnen uitduel met VVV-Venlo. Tijdens de recordoverwinning vormde de 26-jarige vleugelverdediger op de rechterflank een tandem met Antony. In gesprek met Ajax Life laat Klaiber zich uitermate lovend uit over de Braziliaanse aanvaller, die hij bestempelt als ‘gruwelijk’.

“Antony is één-tegen-één niet te houden. Echt bizar! Ik heb op de training nog niet direct op hem gestaan, maar deze man is gruwelijk in één-tegen-één. Ik probeer het duel op de training nog even uit te stellen en ik geef zeker niet bij voorbaat op, maar het wordt wel lastig”, geeft Klaiber te kennen. De afgelopen zomer van São Paulo overgekomen Antony nam in Venlo een doelpunt en twee assists voor zijn rekening en tilde zijn seizoenstotaal daarmee naar vier doelpunten en twee assists in zes officiële wedstrijden voor Ajax.

“Antony is een heel vriendelijke jongen, die graag wil leren en aangeeft wat hij wil. Hij wil de bal hebben. De hele tijd! Mijn taak is om hem zoveel mogelijk te voeden en in zijn spel te brengen. Als hij begint te draaien, draait het team ook. En ik dender er zelf graag overheen, als het kan. Voor mij is het geen probleem om grote afstanden af te leggen”, zo gaat de van FC Utrecht overgenomen vleugelverdediger verder. Klaiber stelt dat de communicatie met Antony ‘vanzelf gaat’. “Hij roept mijn naam, dus ik pass gewoon. Ik kan de bal altijd kwijt, ook als er een mannetje in zijn rug zit.”

“Het zit in hem. Het is echt genieten wat ik Antony allemaal zie doen, maar ik geniet ook van Daley Blind die mee opkomt als verdediger en zelfs scoort”, benadrukt Klaiber. Hij stelt dat ‘iedereen binnen de ploeg zijn kwaliteiten heeft’. “Ik kom van FC Utrecht en dan is het vooral belangrijk dat het team goed in elkaar zit voordat je naar een overwinning toe kunt werken, maar bij Ajax kunnen jongens het gewoon in hun eentje bepalen.”