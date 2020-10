Emmanuelson waarschuwt Ajax voor ‘heel goede en sluwe’ oude bekende

Voor Ajax wacht dinsdagavond in de tweede groepswedstrijd van de Champions League een bezoek aan Atalanta. Voor Urby Emmanuelson betekent dit een bijzondere wedstrijd, daar de 34-jarige middenvelder voor beide clubs speelde. In gesprek met Ajax TV waarschuwt Emmanuelson Ajax voor Aléjandro ‘Papu’ Gómez, met wie hij in Bergamo nog samenspeelde.

“Die ken ik nog vanuit mijn tijd. Dat is de sterspeler van de groep, hij draagt nu ook de aanvoerdersband. Hij was nooit een speler die op de voorgrond trad, meer rustig. Wel een gangmaker met muziek, je weet hoe Zuid-Amerikanen kunnen zijn. Het is mooi om te zien hoe hij er nu voor staat, hij is een heel goede en sluwe speler voor wie Ajax moet oppassen”, geeft Emmanuelson te kennen. Hij speelde begin 2015 een halfjaar voor Atalanta en kwam daarin tot negen wedstrijden.

Met Marten de Roon, die overigens niet speelt tegen Ajax vanwege een liesblessure, Sam Lammers en Hans Hateboer bevat de selectie van Atalanta nog altijd drie Nederlanders, terwijl Robin Gosens half-Nederlands is en voor Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo speelde. “Ik vind het best verrassend hoe goed ze het doen. De Roon speelt er al wat langer en wordt enorm gewaardeerd, ook als je de Italiaanse kranten leest is hij echt een steunpilaar geworden. De twee backs stomen echt op over de flanken, ze zijn best bepalend met doelpunt en assists.”

“Mensen moeten een beetje afstappen van de Italiaanse cultuur, want het is totaal anders als je hun voetbal gaat bekijken. Het is echter veranderd, er wordt goed gevoetbald en clubs hebben technische spelers in het elftal. Je zag het met het Italiaanse elftal tegen Oranje, het Catenaccio is een beetje eruit. Atalanta is een groot voorbeeld van hoe het voetbal daar veranderd is”, gaat Emmanuelson verder. De middenvelder, die na een afgelopen contact nog meetraint bij FC Utrecht, verwacht dat Atalanta en Ajax er een tactisch steekspel van gaan maken.

“Als ik Ten Hag een beetje ken, kan het weleens een tactisch spelletje worden”, geeft hij te kennen. “Daarom ben ik ook best wel benieuwd hoe dat ingevuld gaat worden: 3-4-3 tegen 4-3-3, dat is voor beide partijen niet makkelijk. Niet voor Ajax als Atalanta de bal heeft, niet voor Atalanta als Ajax de bal heeft. Het zou best wel een schaakspelletje kunnen worden.”