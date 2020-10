‘Ronald Koeman wil Paris Saint-Germain in januari niet versterken’

Barcelona wil niet meewerken aan een winters vertrek van Riqui Puig naar de Ligue 1, zo verzekert Mundo Deportivo maandag. Volgens de krant ziet Paris Saint-Germain de komst van de getalenteerde middenvelder wel zitten. PSG is uit op een huurdeal, maar manager Ronald Koeman ziet het niet zitten om een concurrent in de Champions League sterker te maken, zo klinkt het.

Puig hoeft onder Koeman niet op veel speeltijd te rekenen. De 21-jarige spelmaker deed op zaterdag 17 oktober vier minuten mee in de uitwedstrijd tegen Getafe (1-0 nederlaag), maar kwam verder niet in actie in de competitie. In de zomer kreeg de jeugdexponent van Koeman al te horen dat er dit seizoen weinig perspectief was. In september schreef Mundo Deportivo dat Barcelona hoopte Puig aan Ajax te kunnen verhuren, maar zelf gaf hij de voorkeur aan een langer verblijf in het Camp Nou.

Puig, die concurrentie heeft van spelers als Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Miralem Pjanic en Sergi Roberto, beschikt over een aflopend contract bij Barcelona. Als hij niet spoedig bijtekent, is hij vanaf januari vrij om te onderhandelen met geïnteresseerde clubs. De drievoudig international van Spanje Onder-21 wordt al jarenlang gezien als een groot talent bij Barcelona, maar zou dus transfervrij kunnen vertrekken als Koeman hem niet meer speeltijd biedt.

Een tijdelijk vertrek naar PSG ziet de oefenmeester echter niet zitten. Het is onduidelijk hoe Koeman aankijkt tegen een verhuur naar een andere club, die waarschijnlijk niet met Barcelona zal concurreren om de eindzege in de Champions League. Zo meldde Record vorige maand dat ook FC Porto interesse had in de komst van Puig. Afgelopen seizoen kwam de jongeling nog elf keer in actie in LaLiga.