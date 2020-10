Antony debuteert in CL-selectie Ajax; Ten Hag neemt Huntelaar niet op

Ajax heeft maandag de selectie bekendgemaakt voor het uitduel met Atalanta in de groepsfase van de Champions League van dinsdagavond. Trainer Erik ten Hag kiest onder meer voor debutanten Antony en Brian Brobbey in de twintigkoppige selectie van de Amsterdamse club. Antony ontbrak nog in het openingsduel met Liverpool (0-1), omdat de Braziliaanse vleugelaanvaller volgens Ten Hag 'niet fit' was. Klaas-Jan Huntelaar ontbreekt in de selectie, al is de reden daarvoor niet wereldkundig gemaakt.

Huntelaar, die tegen Liverpool in de slotfase nog inviel, lijkt te worden vervangen door Brobbey in de definitieve Ajax-selectie. Afgelopen zaterdag trof de 37-jarige aanvaller nog tweemaal doel in de monsteroverwinning op VVV-Venlo (0-13). Brobbey, normaliter de spits van Jong Ajax, maakt wellicht zijn debuut in het miljardenbal. Ook voor Antony lonken de eerste speelminuten in de poulefase van de Champions League.

Ten Hag kan verder beschikken over de vertrouwde namen bij Ajax, dat tegen Liverpool dus een valse start kende. Atalanta daarentegen had een droomstart met een 0-4 overwinning op FC Midtjylland. Voor Ajax, dat maandag afreist richting Italië, begint de ontmoeting met de club van de Nederlanders Sam Lammers, Hans Hateboer en Marten de Roon dinsdagavond om 21.00 uur. Plaats van handeling is het Gewiss Stadium in Bergamo.

Volledige Champions League-selectie Ajax:

Doel: André Onana, Maarten Stekelenburg, Kjell Scherpen

Verdediging: Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber

Middenveld: Edson Álvarez, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch

Aanval: David Neres, Antony, Dusan Tadic, Quincy Promes, Zakaria Labyad, Lassina Traoré en Brian Brobbey.