‘Mourinho geeft duidelijk signaal af met vijfde tribuneplaats van het seizoen’

Het lijkt niet meer goed te komen tussen José Mourinho en Dele Alli. Volgens onder meer The Athletic is de aanvallende middenvelder niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Tottenham Hotspur voor het uitduel met Burnley van maandagavond. Alli is dit seizoen al meer dan eens gepasseerd door Mourinho, waardoor de twijfels over zijn toekomst in Noord-Londen steeds verder toenemen in de Engelse media.

Alli kampt momenteel niet met een blessure, wat erop lijkt te duiden dat Mourinho het niet langer ziet zitten in de Engelsman. De middenvelder deed afgelopen donderdag nog wel een halfuur mee in het openingsduel met LASK Linz (3-0) in de groepsfase van de Europa League. Na afloop van het Europese optreden toonde Alli zijn tevredenheid middels op post op zijn social media-kanalen. "Ik ben er altijd dankbaar voor dat ik mag doen wat ik het allerleukste vind", zo schreef de 37-voudig international van Engeland, wiens huidige contract nog vier jaar doorloopt.

Mocht Alli daadwerkelijk ontbreken tegen Burnley, dan is het alweer de vijfde keer dit seizoen dat Mourinho hem niet opneemt in de wedstrijdselectie van Tottenham. De 24-jarige middenvelder kwam tot dusver pas tweemaal in actie in competitieverband. Alleen in de openingswedstrijd tegen Everton (0-1 nederlaag) had Alli een basisplaats, al werd hij destijds al na 45 minuten vervangen. In de met 1-6 gewonnen uitwedstrijd tegen Manchester United gunde Mourinho hem slechts een invalbeurt.

José Mourinho vindt ‘nieuwe Iker Casillas’: ‘Hij kan spelers echt breken’

Het lijkt erop dat José Mourinho opnieuw ruzie heeft met een gelouterde speler. Lees artikel

De status van reservespeler is al enige tijd onderwerp van gesprek in de Engelse media. In de slotfase van de transfermarkt werd Alli in verband gebracht met een transfer richting Internazionale of Paris Saint-Germain. Een definitieve deal met Tottenham werd evenwel niet gesloten. Mourinho liet kort daarop weten dat Alli nog niet is afgeschreven bij the Spurs, maar dat diens lot wel voor '99 procent in zijn eigen handen ligt'. De Portugese manager voegde eraan toe dat hij onderhand moe werd van de vele vragen over de gepasseerde middenvelder.

Voormalig Tottenham-middenvelder Jermaine Jenas, thans werkzaam als analist, is bang dat er geen toekomst is voor Alli bij Tottenham, al houdt hij de deur wel op een kier. "Ik weet zeker dat hij zich dolgraag wil bewijzen tegenover Mourinho en José weet wat Dele kan toevoegen aan het elftal. Maar dan zal Dele zich wel eerst weer moeten terugknokken in het team", aldus Jenas bij BT Sport.