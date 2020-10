Onverwachte persconferentie in Camp Nou om 19.00 uur

Het bestuur van Barcelona heeft een persconferentie belegd voor maandagavond 19.00 uur, zo meldt journalist Alfredo Martínez maandagochtend via Twitter. De reden voor de persconferentie is niet bekend, maar in Spanje gaan geruchten dat het bestuur onder leiding van voorzitter Josep Maria Bartomeu maandagavond zal aftreden.

Eerder op de maandag vroeg de club om uitstel van het referendum over de motie van wantrouwen die deze maand werd ingediend tegen Bartomeu. Die socios zouden op 1 en 2 november stemmen over de positie van Bartomeu; als tweederde voor zijn vertrek zou stemmen, moet hij opstappen. Sport meldt dat de stemming wellicht niet zal doorgaan, omdat de preses wellicht maandagavond uit eigen beweging zal opstappen.

Volgens de krant vindt Barcelona het onverantwoord om middenin de coronacrisis een fysieke stemming te houden in het Camp Nou. Om te voorkomen dat er wordt gestemd, zou het bestuur de eer aan zichzelf houden. Een stemming zou niet stroken met de voorschriften om zoveel mogelijk thuis te blijven om e verspreiding van het virus te vermijden. Bartomeu wendde zich tot Pere Aragonès, de vicepresident van de Catalaanse overheid, maar die wilde geen streep zetten door het referendum.

Bartomeu zou in maart hoe dan ook vertrekken, omdat er dan wordt gestemd over een nieuwe voorzitter. Als hij voortijdig opstapt, zou hij een interim-preses willen voordragen die voor 'continuïteit' moet zorgen. Die voorzitter zou uit de kringen van Bartomeu zelf komen. De afgelopen maanden kwam Bartomeu onder vuur te liggen bij de aanhang van Barcelona, mede omdat hij lijnrecht tegenover Lionel Messi stond tijdens diens pogingen om de club te verlaten. Vorige maand werd hij door de Catalaanse politie beschuldigd van corruptie: hij zou zelf hebben verdiend aan deals die hij namens de club heeft afgesloten.