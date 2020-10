Silberbaum biedt hulp en wil ideale Ajax-spits opleiden

Benny Silberbaum heeft een extreem plan bedacht om Ajax de spits te bezorgen naar wie de club al zo lang op zoek is. De Zoooveel Money Man ziet als Eurojackpots spending expert mogelijkheden om definitief een einde te maken aan de discussie over de magere bezetting in de punt van de aanval bij de Amsterdammers. De Zoooveel Money Man zet in op de komst van jonge talenten, die onder begeleiding van hem én een aantal getalenteerde trainers, worden klaargestoomd voor het professionele voetbal. "Je kunt met 0-13 winnen, maar met een beetje talent in die ploeg wordt het 0-30. Wat mijn eerste handeling wordt? Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ga er maar vanuit dat er een aantal grootheden naar Amsterdam komen."

De Zoooveel Money Man kreeg al goedkeuring van Ajax voor zijn plannen en is nu zijn lijntjes aan het uitgooien. Na lang aandringen vertelt de Zoooveel Money Man over de komst van Messi. “Ik heb hem een niet te weigeren voorstel gedaan. Hij stopt na dit seizoen met voetballen en wordt mijn eerste spitsentrainer, met de nadruk op ‘eerste’ want er komen er meer. Denk je dat Van Basten uit zichzelf weg is gegaan bij de FIFA? Haha, echt niet. Ik heb hem daar weggekocht. Dat koste me een paar duiten, maar voor niets gaat de zon op. Hij wordt mijn omhaaltrainer voor drie dagen in de week. Mijn droomspits moet ook sluw zijn, dus ik neem ook James Bond-acteur Daniel Craig in dienst. Met zijn gevoel voor drama en toneel is hij de ideale man als schwalbe-trainer. Over sluwheid gesproken: Luis Suárez komt parttime in dienst. Hij gaat zijn werkzaamheden bij Atlético Madrid combineren met tien trainingsuren per week op De Toekomst. Een logistieke nachtmerrie? Neehoor, ik stel een privéjet en piloot ter beschikking waardoor hij op en neer kan pendelen.”

Met Messi, Van Basten, Craig en Suárez is het dreamteam van Silberbaum nog niet compleet. “René van der Gijp stuurde een appje, hij heeft een hekel aan die saaie interviews. Hij neemt die jongens onder zijn hoede en zorgt dat ze lekker los zijn. Een beetje jeu geven aan zo’n persconferentie, lachen toch! Daarnaast lopen er gesprekken met Usain Bolt. Je zal denken: Wat moeten we met een hardloper? Maar ik wil hem hebben om onze toekomstige spits het een en ander bij te brengen op het gebied van explosiviteit. Dat gaat gepaard met een stukje sprongkracht, dus ik ben van plan om Michael Jordan naar Ajax te halen.”

De Zoooveel Money Man wil de jeugd ook advies geven buiten de lijnen. Daarom gaat hij de talenten adviseren in het spenden van money en krikt de salarissen hard omhoog. “Met alleen goed voetballen kom je er niet in deze wereld. Je moet een echte pro zijn in spenden, zoals ik. Daarom kunnen we daar beter op jonge leeftijd mee beginnen. Zo gaan we in de jeugd werken met premies. Voor de spitsen wordt bijvoorbeeld de Balkenende-norm ingesteld als doelpuntenpremie. De bedoeling is wel dat het verdiende geld hetzelfde weekend weer wordt uitgegeven. Dat geld moet rollen, leuk toch voor die jochies! Ik heb uitslagen in de jeugd gezien van 32-0, dus dat wordt echt lachen.”

