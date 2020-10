L'Équipe deelt andermaal hoog rapportcijfer uit aan Memphis Depay

Memphis Depay was zondagavond andermaal van grote waarde voor Olympique Lyon, dat in eigen huis met duidelijke cijfers afrekende met AS Monaco: 4-1. De Oranje-international tekende voor de openingstreffer, wat de opmaat bleek te zijn voor een ruime overwinning van les Gones. In de Franse media wordt Depay overladen met complimenten voor zijn optreden van zondag.

Het doorgaans behoorlijk kritische L'Équipe deelt een 8 uit als rapportcijfer. Depay was samen met Karl Toko Ekambi, die hetzelfde cijfer ontving, de man van de wedstrijd aan de kant van de thuisploeg. Laatstgenoemde aanvaller was voor rust tweemaal trefzeker namens Lyon. De Nederlander in Franse dienst werd vorige week tegen Racing Strasbourg (2-3 winst) ook al beloond met een 8. Depay was in dat duel goed voor maar liefst drie assists. Het was een flinke opsteker voor de aanvaller, die tevens werd opgenomen in het Elftal van de Week in Ligue 1.

Depay was ondanks de ruime zege op AS Monaco niet helemaal tevreden. "We hadden een perfecte eerste helft en hadden het na in de tweede helft beter moeten doen. Hoe het ging na de 4-0 heeft me enigszins teleurgesteld", liet de uitblinker weten in gesprek met Téléfoot. De meermaals aan Barcelona gelinkte Depay is naar eigen zeggen volledig gefocust op Lyon. "Mijn focus is altijd op Lyon geweest, zelfs met alle verhalen over een eventuele transfer. Als ik speel, wil ik de beste zijn en mijn bijdrage aan het elftal leveren." Depay lijkt zich vervolgens tot trainer Rudi Garcia te richten. "Weet je, het was niet mijn keuze bij de start van het seizoen op de bank te zitten."

Diezelfde Garcia is zeer te spreken over de inbreng van Depay, die onlangs nog forse kritiek ontving in de Franse media. "We kennen de speler die Memphis kan zijn", aldus de winnende oefenmeester. "Zijn houding is goed te noemen. Memphis levert ook in verdedigend opzicht veel arbeid. Hij neemt de ploeg op sleeptouw, hij is de kapitein en een echte leider", zo besluit de opgetogen Lyon-coach.