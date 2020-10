Willem II-aanvaller Kabangu belandde op intensive care door coronavirus

Elton Kabangu maakte maandagochtend zijn rentree op het trainingsveld van Willem II. De 22-jarige aanvaller werd drie maanden geleden getroffen door het coronavirus en raakte ernstig ziek. Volgens het Brabants Dagblad heeft Kabangu zelfs op de intensive care gelegen in het ziekenhuis.

Kabangu, die vorig seizoen vier duels in de Eredivisie speelde, was de eerste speler van Willem II die besmet raakte met het coronavirus. Op 28 juli, de dag van de eerste openbare training van de Tricolores, werd hij positief getest. De Belgische linksbuiten werd direct afgezonderd van de spelersgroep. Zijn situatie verslechterde en uiteindelijk belandde hij op de intensive care.

Hoe lang Kabangu in het ziekenhuis heeft gelegen, is niet bekend. Het heeft in ieder geval drie maanden geduurd voordat hij fit genoeg was om de groepstraining te hervatten. Hij werd maandagochtend met luid applaus begroet door de spelersgroep. Wanneer hij weer wedstrijdfit is, is nog niet duidelijk.

Voor zover bekend is Kabangu de enige speler uit de Eredivisie die op de intensive care heeft gelegen. Zondag sprak Roger Schmidt, de trainer van PSV, nog zijn zorgen uit over de mogelijkheid dat een van zijn spelers ernstig ziek wordt. "Wat gebeurt er als één van ons ziek wordt, in het ziekenhuis komt en op de intensive care komt? Denken we dan nog altijd dat we verder moeten gaan met voetballen? Het baart me zorgen", zei Schmidt tegen het Eindhovens Dagblad.