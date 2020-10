Perez voelt scheidsrechtersbaas aan de tand na tumult rondom Vitesse-PSV

Bas Nijhuis wees zondag naar de stip nadat Vitesse-verdediger Eli Dasa in zijn eigen strafschopgebied een duw uitdeelde aan Jorrit Hendrix. De strafschop voor PSV in de blessuretijd werd door inmenging van VAR Danny Makkelie alsnog geschrapt, tot ongeloof van onder meer trainer Roger Schmidt. Reinold Wiedemeijer, scheidsrechtercoördinator bij de KNVB, vond de strafschop veel te makkelijk gegeven door Nijhuis.

"Als je ziet dat het niets is en je geeft toch een strafschop, dan is het een duidelijke fout", brengt Wiedemeijer de beslissing van Nijhuis ter sprake in Dit was het Weekend van FOX Sports. Analist Kenneth Perez vraagt gelijk aan de scheidsrechtersbaas of hij het een duidelijke fout vond van Nijhuis. "Het is een makkelijk gegeven strafschop. Maar je ziet, en daar gaat het om, Bas gelijk met zijn handen het duel aangeven (tussen Dasa en Hendrix, red.). Dat communiceert hij ook naar de speler. De VAR zit te kijken en die zegt dat het duwen met die twee handen er niet is. Daarom wilde Bas de beelden graag nog een keer zien. En dat recht heeft hij, zoals elke scheidsrechter."

"Bas kijkt dus naar de beelden en vindt dat dit niet in zijn manier van leiding geven past. Hij heeft het gewoon verkeerd gezien", aldus Wiedemeijer, die zijn mening nog maar eens kracht bijzet. "Ik vind de strafschop veel te makkelijk gegeven. Je ziet zulke duels wel heel veel, dat je tegen iemand aanbeukt. Maar ik ben het ook wel eens met andere mensen die zeggen van: 'we zien gegegeld dat ze wél gegeven worden'. En dan kom je weer terug bij een duidelijke fout. Voor Nijhuis was het na het zien van de beelden een duidelijke fout."

Perez wil vervolgens meer weten van Wiedemeijer. "Dus jij zegt omdat de twee handen er niet zijn dat Nijhuis geen penalty wil geven. Stel dat er een andere overtreding was gemaakt, maar hij geeft hem voor de twee handen, is het dan ook geen penalty?" Wiedemeijer komt gelijk met een duidelijk antwoord. "Als Bas die twee handen bevestigd had gekregen, dan was hij honderd procent bij die penalty gebleven. Want dat is voor Bas een reden om de penalty te geven. Dat vindt hij dan niet thuishoren in dat duel. Maar die handen zijn er niet, waardoor Bas zegt dat het gewoon een duel is. Daar wil hij dan geen strafschop voor geven."