Immers ging door hel vanwege corona: ‘Mijn vrouw legde bijna het loodje’

Lex Immers kreeg onlangs van heel dichtbij te maken met het coronavirus. De aanvallende middenvelder van NAC Breda raakte onlangs besmet en droeg het virus over op zijn vrouw, die in korte tijd zeer ziek werd. Immers kijkt maandag in gesprek met BN DeStem terug op een zeer heftige periode op privégebied.

"Mijn vrouw kreeg het anderhalve week geleden benauwd en kon niet meer ademhalen", geeft Immers de ernst van de situatie duidelijk weer in het onderhoud met de regionale krant. "Ze heeft 24 uur in het ziekenhuis gelegen. Ze is nu nog herstellende. Na een week is ze voor het eerst buiten geweest. Haar eerste stappen gezet en vijftig meter gelopen. Daarna wilde ze terug naar huis. Ze zei: 'Ik kan niet meer, ik ben buiten adem. Dat is dus na een week."

Immers had beduidend minder klachten. De ex-speler van onder meer Feyenoord en Cardiff City is alleen een beetje afgevallen. "Daar ben ik goed vanaf gekomen. Slechts hoofdpijn af en toe, maar dat heb ik vaker", vervolgt de zomeraanwinst van NAC. "Geen extreme vermoeidheid, niet hoesten en ik heb niet plat op bed gelegen. Wel ben ik continu positief getest." Immers wordt naar eigen zeggen 'af en toe helemaal gek' van de coronatesten, waarbij een wattenstaafje in neus en keel ingebracht wordt. "Ik heb dan het gevoel dat ik gewoon bang ben. Misschien krijg ik een uitslag dat ik weer positief ben."

"Ik heb corona overgedragen op mijn vrouw. Zij heeft daardoor bijna het loodje gelegd", aldus de hevig geschrokken Immers. "Ze moest met spoed naar het ziekenhuis. Dat wordt best onderschat. In het begin dacht ik: Het zal wel. Nu heb ik het in mijn omgeving zelf meegemaakt." Om vervolgens gelijk een voorbeeld te geven: "Aan mijn teamgenoten die net weer begonnen zijn met trainen, zie ik dat ze direct buiten adem zijn. Het virus trekt je lichaam leeg, het is gewoon gevaarlijk. Ik gun het niemand. Uiteindelijk gaan we er allemaal mee te maken krijgen, dat is een ding wat zeker is."

