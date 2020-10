Makkelie fluit Champions League-kraker; Kuipers naar Duitsland

Danny Makkelie is door de UEFA aangesteld om de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Barcelona woensdag in goede banen te leiden. Hij is niet de enige Nederlandse scheidsrechter die deze week actief is in de Champions League, want Björn Kuipers reist af naar Duitsland voor het treffen tussen Borussia Dortmund en Zenit Sint-Petersburg.

Makkelie wordt woensdag ondersteund door een geheel Nederlandse arbitraal equipe. Op het veld krijgt hij ondersteuning van assistent-scheidsrechters Mario Diks en Hessel Steegstra, en vierde official Allard Lindhout. Kevin Blom (VAR) en Rob Dieperink (AVAR) vormen de videoarbitrage tijdens het duel dat om 21.00 uur van start gaat in het Allianz Stadium.

In het kielzog van Kuipers zijn Sander van Roekel en Erwin Zeinstra in Dortmund zijn vaste assistent-scheidsrechters, maakt de KNVB bekend. Serder Gözübüyük fungeert als vierde official, terwijl Pol van Boekel de VAR is, met Dennis Higler naast zich als AVAR. Het duel tussen Borussia Dortmund en Zenit Sint-Petersburg begint woensdag ook om 21.00 uur.

Vorige week was Kuipers ook al actief in de Champions League. Hij werd ingezet bij de ontmoeting tussen Internazionale en Borussia Dortmund (2-0). Makkelie kreeg vorige week geen wedstrijd in het miljardenbal; landgenoot Serdar Gözübuyuk werd wel aangesteld voor de wedstrijd tussen Red Bull Salzburg en Lokomotiv Moskou (2-2).