Arabische media: ‘Paul Pogba stopt als international door reactie op aanslag’

Paul Pogba wil niet meer uitkomen voor de nationale ploeg van Frankrijk, zo beweert het Arabische 195sports maandag. Volgens de nieuwswebsite heeft het besluit van Pogba te maken met de nasleep van de moord op Samuel Paty, een docent die anderhalve week geleden op straat werd onthoofd in de Franse plaats Conflans-Sainte-Honorine.

Pogba en de voetbalbond van Frankrijk (FFF) hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving. Het is op dit moment dus niet duidelijk of hij inderdaad een einde aan zijn interlandcarrière maakt. Paty, docent geschiedenis en maatschappelijke vorming, was het slachtoffer van een terreuraanslag. Hij werd tijdens zijn wandeling van school naar huis gedood door een achttienjarige man, voor het tonen van karikaturen van de profeet Mohammed tijdens een les over vrijheid van meningsuiting.

Na de moord reikte Frankrijk postuum de Nationale orde van het Legioen van Eer uit aan Paty, de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding. Volgens de berichtgeving was Pogba, zelf moslim, daar fel op tegen. Bovendien zou hij aanstoot nemen aan de uitspraken die president Emmanuel Macron deed na de aanslag. Macron zei onder meer dat Paty werd vermoord 'omdat islamisten onze toekomst willen'. Eerder deze maand beschreef hij de islam als een 'religie in crisis'.

"Eenheid en vastberadenheid zijn het enige antwoord op de monsterlijke islamitische terreur", voegde Macron daaraan toe. Pogba zou de uitspraken en de onderscheiding voor Paty zien als een aanval op hemzelf en andere Franse moslims. De middenvelder debuteerde in 2013 voor de nationale ploeg van Frankrijk en speelde 72 interlands, waarin hij 10 keer scoorde. Pogba behoorde tot de selectie van les Bleus die in 2018 de wereldbeker veroverde.