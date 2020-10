Kritiek op ‘geen echte Ajacied’ Ten Hag na uitblijven van tienerdebuut

Het officiële debuut van Kenneth Taylor voor Ajax 1 laat op zich wachten. De achttienjarige middenvelder dacht vrijdag een uitwedstrijd voor Jong Ajax tegen MVV in de Keuken Kampioen Divisie te gaan spelen, maar hij kreeg te horen dat hij de volgende dag bij Ajax 1 op de bank moest plaatsnemen. Taylor kwam zodoende niet in actie in Maastricht en meldde zich een dag later bij de selectie van Erik ten Hag, wellicht dromend over speeltijd, voor het uitduel met VVV-Venlo (0-13).

Taylor startte op de bank en zag uiteindelijk dat Quincy Promes, Lisandro Martinez, Zakaria Labyad, Edson Álvarez en Klaas-Jan Huntelaar naarmate de score verder opliep wél mochten invallen. “Alles heeft zijn reden, want ik kan er natuurlijk maar vijf wisselspelers inbrengen. Kenneth heeft de afgelopen tijd veel gespeeld en Klaas-Jan, bijvoorbeeld, kan ik niet in Jong Ajax laten spelen, terwijl die in het verdere verloop van het seizoen wel heel belangrijk kan worden”, verklaarde Erik ten Hag aan De Telegraaf zijn keuze.

“Dit was dan ook een gelegenheid om hem te brengen. Kenneth zijn tijd komt wel. Hij is natuurlijk nog heel jong. Maar als hij zo doorgaat, komt het Eredivisie-debuut vanzelf”, benadrukte Ten Hag. In de optiek van Valentijn Driessen was het juist een gemiste kans van Ten Hag om geheel in de Ajax-filosofie en -traditie de jonge Taylor te laten debuteren in Venlo. “En misschien als zoveelste debutant uit de eigen opleiding z’n doelpuntje mee te pikken”, legt de journalist uit.

“Het had het plaatje compleet gemaakt. Dit gebrek aan inlevingsvermogen onderstreept dat Ten Hag geen echte Ajacied is”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf. Taylor maakt sinds 2010 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. In oktober 2018 maakte hij zijn debuut voor Jong Ajax, al speelde hij dat seizoen voornamelijk voor Ajax Onder-19. Sinds vorig seizoen komt de middenvelder, die vorige maand een nieuw contract tot medio 2024 ondertekende, uit voor het hoogste jeugdelftal van Ajax.