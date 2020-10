Van Hanegem schudt hoofd: ‘Onana die lekker op de middenlijn gaat staan’

In navolging van vele andere analytici is ook Willem van Hanegem van mening dat de 0-13 zege van Ajax bij VVV-Venlo, ‘een achterlijke uitslag’, op lange termijn ‘een ramp voor de Eredivisie’ is. De oud-speler en -trainer ziet alleen maar nadelen kleven aan ‘de pupillenuitslag’ in Noord-Limburg. Zo scoorde Lassina Traoré vijf keer. “Ze zullen over de grens toch niet denken: wow, die maakt zomaar even vijf goals. Nee, ze zien 0-13 als uitslag”, verzucht Van Hanegem in het Algemeen Dagblad.

“De topscorer van de Eredivisie, die wordt niet meer serieus genomen door buitenlandse clubs. Een speler die naar een grote competitie wil, kan het alleen in de topwedstrijden laten zien, want anders neemt iedereen zijn prestaties met een korreltje zout”, vervolgt Van Hanegem. “En voor de marktwaarde van spelers lijkt mij dit ook geen goede zaak. Nog los van het feit dat het gewoon niet leuk is om naar te kijken.”

Van Hanegem vraagt zich af waar het ‘tot hier en niet verder’ in de Eredivisie is gebleven, ook verwijzend naar de manier waarop bijvoorbeeld AZ een 0-4 voorsprong bij Sparta Rotterdam (4-4) weggaf. “Dat verdwijnt. En we kweken meer van dat soort spelers, hoor. De KNVB hecht namelijk steeds minder aan uitslagen en standen bij de jeugd. Maar juist dat haalt de weerbaarheid van spelers weg. Jongens die zijn opgegroeid met computerspelletjes."

“Als het daar even niet lukt, begin je gewoon opnieuw. Maar dat kan niet als Ajax snel 0-2 tegen je voor staat. Dan moet je van je afbijten en jezelf niet voor lul laten zetten. Dit had niets met betaald voetbal te maken”, benadrukt de voormalig Oranje-international. “Zo'n Andre Onana die eens lekker het laatste kwartier op de middenlijn ging staan. Dat je dat allemaal laat gebeuren.”

Hij wijst op het moment dat Jürgen Klopp in één keer al zijn topspitsen eraf haalde in de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Liverpool (0-1). “Dat was nou een moment om ze te laten zien: nemen jullie ons niet serieus? Prima, hier komt-ie. Dat lukte niet. Helaas. Al speelde Ajax de wedstrijd tot die wissels juist goed. Er had zelfs winst ingezeten. Maar tegen een club als Liverpool moet je daarvoor echt het bloed in je schoenen lopen. Dat kan een ploeg soms bij zichzelf oproepen. Nee, tegen VVV hoefde dat niet. En juist daarom heeft helemaal niemand er iets aan.”