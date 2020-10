Valentijn Driessen haalt uit na ‘misplaatste’ tweet van Feyenoord

De 0-13 overwinning van Ajax op VVV-Venlo is in de optiek van Valentijn Driessen ‘in- en in-triest’ en zegt veel over het onderlinge kwaliteitsverschil in de Eredivisie. De chef voetbal van De Telegraaf hoopt daarom dat dit record eeuwig blijft staan. “Zou Feyenoord het niveau van Ajax hebben of net zulke goede wisselspelers als in Amsterdam hebben rondlopen, dan zou minachting van de Eredivisie na de 0-13 misplaatst zijn”, benadrukt Driessen maandag in zijn column in het dagblad.

Driessen wijst erop dat de hachelijke ontsnapping van Feyenoord bij RKC Waalwijk, 2-2 dankzij een laat doelpunt van Ridgeciano Haps, meer over de Rotterdamse club zegt dan over de Eredivisie. “De media-afdeling in De Kuip twitterde jubelend en trots dat Feyenoord door het gelijkspel een jaar ongeslagen is, een jaar sinds de aanstelling van Dick Advocaat. Op papier knap, ware het niet dat de vorige competitie acht speelronden voor het einde werd afgeblazen en dit seizoen pas zes wedstrijden onderweg is, Advocaat geen enkele keer Ajax als tegenstander trof en niemand zich één goede wedstrijd weet te herinneren sinds het regime van De Kleine Generaal in Rotterdam”, somt hij op.

“Misschien het laatste duel voor de lockdown tegen Willem II (2-0). Naar aanleiding daarvan dachten velen ineens dat Feyenoord een bedreiging kon worden voor Ajax en AZ voor de landstitel. Een achterstand van zes punten ten spijt.” De media-afdeling van Feyenoord verwijderde de tweet snel. “Terecht, omdat deze na de wanprestatie tegen RKC net zo misplaatst was als de gedachte aan een kampioenschap vorig seizoen. Feyenoord onder Advocaat doet meer pijn aan de ogen dan dat het een lust is voor het oog.”

GELUID AAN ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 25 oktober 2020

De 0-13 doet Driessen verlangen naar een snelle verwezenlijking van de BeNeLiga, al wordt dat om diverse redenen moeilijk. “Zeker bij Feyenoord zullen ze alles doen om zo’n grensoverschrijdende competitie te verhinderen", denkt de journalist. "Het zou snel zijn gedaan met de ongeslagen status en in zo’n BeNeLiga is Feyenoord ongetwijfeld vaste klant in het rechterrijtje. Een ordinaire middenmoter, waar het nu in de zwakke Eredivisie geldt als topclub.”

Feyenoord had in Waalwijk de kans om over PSV en SC Heerenveen naar de derde plaats te springen en op één punt van koploper Ajax te komen. Feyenoord stelde echter teleur en kon het niet bolwerken tegen RKC. Voor Feyenoord was het al het derde gelijkspel in de eerste zes speelronden. Advocaat baalde van het gelijkspel. "Na zo’n duel kan je niet tevreden zijn. Het was slordig en niet goed. Natuurlijk hadden wij de de beste kansen”, zei de oefenmeester bij FOX Sports. “Maar uiteindelijk hadden we een schitterend doelpunt van Haps nodig om gelijk te maken.”