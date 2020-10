FOX Sports analyseert ‘slappe zakken’ van AZ: ‘Goedkoop van Koopmeiners’

Een door corona geteisterd AZ gaf ook zondag bij ADO Den Haag een zeker lijkende overwinning in de Eredivisie weg. Bij afwezigheid van vijftien besmette spelers verspeelden de Alkmaarders tot twee keer toe een voorspong: 2-2. Het is de vierde keer op rij dat AZ een voorsprong uit handen geeft in de Eredivisie. Eerder kwamen achtereenvolgens Fortuna Sittard (3-3), Sparta Rotterdam (4-4) en VVV-Venlo (2-2) terug uit geslagen positie tegen de ploeg van trainer Arne Slot.

De halve misstap van AZ kwam ook zondagavond aan bod bij ‘Dit was het weekend’ van FOX Sports. Jan Joost Van Gangelen vroeg zich af of het alleen nog maar een kwestie van mentaliteit is en niet van kwaliteit. Kenneth Perez: “Maar mentaliteit is ook een kwaliteit.” Kees Kwakman haakte vervolgens in: “Vijf keer op rij een voorsprong weggeven is ook een kwaliteit en zeker de manier waarop. Marco Bizot bijvoorbeeld en niet alleen de verdedigers, maar ook heel het team dat naar achteren loopt. Als de verdedigers moéten verdedigen, dan doen ze het niet goed.”

Woedend was Teun Koopmeiners na het vijfde gelijkspel op rij van AZ. “We gaan schandalig met onze eigen kansen om”, foeterde de aanvoerder van de Noord-Hollanders na het wederom verspelen van een voorsprong. “We moeten heel erg in de spiegel kijken hoe we daarmee omgaan”, vond Koopmeiners, die dat weet aan professionaliteit en volwassenheid. “We missen kansen voor open doel en maken rare acties op momenten dat het niet gepast is. Dat kan niet.”

?? Teun Koopmeiners kan dit gelijkspel wel verklaren. "We gaan schandalig met onze kansen om" pic.twitter.com/kyVKtE1jJF — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 25, 2020

“Zijn de woorden van Koopmeiners niet heel goedkoop”, vroeg Perez zich af. “Hij geeft min of meer de aanvallers de schuld omdat AZ niet volwassen met de kansen omgaat. Koopmeiners is een geroutineerde speler, net als Bruno Martins Indi en Fredrik Midtsjö. Zij mogen ook best zeggen: ‘Jongens, we moeten druk op de bal blijven houden’. En niet naar achteren, naar achteren blijven lopen. Je zag het gewoon in de laatste tien minuten. Ja, dan kan-ie een keer zo vallen”, wees hij naar de late gelijkmaker.

Calvin Stengs vond dat AZ zeker wel in staat is om een wedstrijd te killen. “Als je bij Sparta met 0-4 voor staat, dan vind ik dat wel killen”, benadrukte de aanvaller na het laatste fluitsignaal. “En een 1-3 voorsprong in de zeventigste minuut bij Fortuna Sittard moet eigenlijk ook wel gedaan zijn. Vandaag moet je gewoon uitlopen en dat doen je dan weer niet. We zijn een stelletje slappe zakken op de manier hoe wij verdedigen. En we zijn in de afronding ook niet meedogenloos.”

Slot kreeg het gevoel in herhaling te treden toen hem werd gevraagd een oorzaak aan te wijzen. “Dan ga ik weer hetzelfde verhaaltje doen als dat ik al wekenlang doe. Het is heel simpel: als je zo veel kansen krijgt en je schiet er zo weinig binnen, kan je op het eind nog in de problemen komen. Drie kansen weggegeven: twee uit corners, een frommelbal op de achterlijn en daaruit twee goals tegenkrijgen.”

De trainer probeerde in te grijpen. “Zij brachten extra spitsen in, toen brachten wij extra kopkracht in. Dat werkte vandaag ook niet. Ook van de zijkant heb ik al het een ander geprobeerd om te kijken hoe we die voorsprong over de streep kunnen trekken, maar het gaat gewoon maar om één ding en dat is vandaag echt bijna belachelijk. Misschien dat ik het te rooskleurig maak, maar ik heb kansen gezien… Ik begin er om te lachen, maar dit is niet normaal. Maar het overkomt ons wel op dit moment.”

“Een aanvallend ingestelde speler zal altijd zeggen: ‘hoe wij verdedigen’”, lachte Perez. “En een verdediger zal altijd zeggen: ‘we moeten onze kansen afmaken’. Het ligt natuurlijk ergens in between. Dit alles rondom AZ is niet te bevatten.” Perez liet aan de hand van enkele situaties zien dat AZ heel erg op bepaalde aanvalselementen traint. Van Gangelen: “Dat maakt dus allemaal nog erger?” Perez: “Je moet het eigenlijk los van elkaar zien. Het idee hoe ze druk zetten, hoe ze aan de bal willen zijn. De spelers weten gewoon: zo willen wij spelen. En dan is het dubbel zo pijnlijk dat ze zo’n wedstrijd niet over de streep trekken.”