Kenneth Perez: ‘Wie heeft die voorselectie van Oranje bedacht?’

De voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterland tegen Spanje en de UEFA Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Polen telt 34 spelers. Eén van hen is linksback Daley Sinkgraven, die nog niet eerder in de (voor)selectie van het Nederlands elftal zat. Feyenoord-doelman Justin Bijlow keert na ruim twee jaar terug in de voorselectie van Oranje.

De aanwezigheid van Sinkgraven in de voorselectie van Oranje verbaast Kwakman. “Nee, ik vind het niet logisch. Waarom niet? Nou…”, verzuchtte de oud-voetballer zondagavond. “We hebben natuurlijk veel Duits voetbal gedaan bij FOX Sports en ik vond hem absoluut niet overtuigend. Ook in de Europa League vond ik hem niet goed. Hij is elke keer geblesseerd. Misschien is het een signaal naar Sinkgraven toe. Zo van ‘we hebben je in ieder geval op de radar’. Dan is het misschien te begrijpen.”

“Ik zie in Sinkgraven geen linksback voor het Nederlands elftal”, benadrukte Kwakman. Perez vroeg zich vervolgens serieus af wie het idee achter een voorselectie heeft bedacht en waarom dat eigenlijk bestaat. “Je kan toch 24 namen opnoemen en vervolgens 18 voetballers gebruiken?”, vroeg hij zich openlijk af. “Voorselectie is toch echt… who cares. Moeten we nu mensen bespreken die niet bij de selectie komen?”

“Er zitten gewoon heel veel spelers bij waar de bondscoach mee heeft gewerkt”, vervolgde Perez toen Jan Joost van Gangelen de naam van Javairo Dilrosun opnoemde. De aanvaller, nu uitkomend voor Hertha BSC, maakte in 2014 de overstap van de jeugd van Ajax naar die van Manchester City. “Davy Klaassen is er weer bij. Dilrosun die haast niet bij Hertha voetbalt”, somde Perez op. Dilrosun kwam mede door blessureleed inderdaad tot dusver dit seizoen niet meer dan 46 minuten binnen de lijnen, waaronder 30 minuten in de Bundesliga in de afgelopen zeven dagen.

“Dat Dilrosun er wel bij zit en Cody Gakpo niet, dat snap ik echt niet”, haakte Kwakman in. “Ik weet niet of dat met Jong Oranje te maken heeft.” Perez: “De Boer heeft met deze spelers gewerkt en daar heeft hij een voorkeur voor. Maar nogmaals: het is a preselection”, eindigde de Deen gekscherend.

De volledige voorselectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind, Perr Schuurs (beiden Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Daley Sinkgraven (Bayer 04 Leverkusen), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).