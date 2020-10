Leonne Stentler heeft afwijkende mening over Lassina Traoré

Lassina Traoré solliciteerde zaterdag naar een vaste basisplaats bij Ajax. De spits, die voor de tweede opeenvolgende wedstrijd in de Eredivisie vanaf de aftrap begon, scoorde liefst vijf keer tijdens de 0-13 overwinning op VVV-Venlo. Het is echter de vraag of zijn optreden voldoende is om een basisplaats te verdienen in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta van dinsdagavond. Aan tafel bij Studio Voetbal wordt zondagavond besproken of Erik ten Hag ook in Europees verband moet kiezen voor Traoré.

Theo Janssen verwacht dat Ten Hag ervoor zal kiezen om 'iets met Dusan Tadic' te doen. Tegen VVV begon de aanvoerder vanaf links, net als in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-0) van woensdag. In dat duel begon Mohammed Kudus in de spits, maar hij liep al vroeg in de wedstrijd een ernstige meniscusblessure op. "Misschien gaat Traoré eruit", voorziet Janssen. "Maar aan de andere kant: waarom zou je hem niet laten staan? Ik zou hem wel laten staan."

Ook Pierre van Hooijdonk is onder de indruk van Traoré. "Ik ben altijd wel fan geweest van Traoré en ik vond dat hij iets te vroeg werd afgeschoten. Hij schiet er gewoon vijf in. Als je hem laat staan in de competitie, wordt hij topscorer", voorspelt de oud-aanvaller, die in 2002 zelf topscorer van de Eredivisie werd bij Feyenoord. Leonne Stentler, voormalig international van de Oranje Leeuwinnen, zou Traoré echter niet in de basis opstellen tegen Atalanta.

"Ik denk dat Traoré hier nog niet klaar voor is", stipt de voormalig rechtsback van ADO Den Haag en Ajax aan. "In zijn eerste momenten tegen VVV heeft hij twee ongelooflijke missers. In zo’n Champions League-wedstrijd moet alles direct raak zijn. Hij zou de ultieme wissel zijn, maar ik zou niet met hem starten." Zelf zei Traoré zondag in het Algemeen Dagblad dat hij hoopt op een basisplek. "Ik wil eerste spits worden en elke minuut die ik daarvoor krijg, probeer ik te gebruiken om de trainer de boodschap te sturen dat ik er klaar voor ben."

Door de overwinning gaat Ajax niet alleen aan kop in de Eredivisie, maar heeft het ook verreweg het beste doelsaldo van de competitie. Het zou Arno Vermeulen echter verbazen als doelsaldo beslissend zal blijken in de strijd om de landstitel. "Ik heb het gevoel dat Ajax dit seizoen met vlag en wimpel kampioen gaat worden. Dit elftal is zoveel beter dan de concurrentie, ook in de breedte. Spelers die terugkomen van een blessure, kunnen één keer spelen en hoeven niet iedere keer te spelen. Feyenoord heeft die breedte niet", stipt Vermeulen aan.