Memphis Depay heeft speciale boodschap tijdens vierklapper Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft zondagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Ligue 1. Het team van trainer Rudi Garcia liep in de eerste helft ver weg bij AS Monaco, waarna de bezoekers de eer redden met een doelpunt: 4-1. Memphis Depay kwam tot scoren en betuigde na zijn doelpunt steun een de zwaargeblesseerde Virgil van Dijk: Depay toonde een shirt met de tekst 'Virgil, stay strong my brother', om zijn collega-international een hart onder de riem te steken.

Al na elf minuten spelen opende Olympique Lyon de score. Tino Kadewere veroverde de bal op de eigen helft en zette direct een aanval op over de rechterflank. De buitenspeler vond Houssem Aouar, die op zijn beurt Depay aanspeelde in het strafschopgebied. De aanvaller schoot rond de strafschopstip raak in de linkerhoek: 1-0. Twintig minuten na het openingsdoelpunt verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Depay stuurde Kadewere de diepte in met een knappe steekpass vanuit de draai. Op aangeven van Kadewere werkte Karl Toko Ekambi de bal bij de eerste paal binnen.

De 3-0 kwam op naam van Aouar. Toen Ekam reageerde op een hakbal van Depay en de bal wilde aannemen, werd hij naar de grond gewerkt door Djibril Sidibé. De daaropvolgende penalty werd door Aouar benut in de rechterhoek. Toko Ekambi maakte er vervolgens 4-0 van na een defensief misverstand bij Monaco. In de openingsfase van de tweede helft kwamen de bezoekers terug tot 4-1 via een rake strafschop van Wissam Ben Yedder, na een overtreding van Sinaly Diomandé op Ruben Aguilar.

In de tweede helft kwam Olympique Lyon niet in de problemen. Monaco oogde onmachtig, maar toch eindigde de thuisploeg het duel niet met elf man. Een minuut voor tijd ontving verdediger Melvin Bard een directe rode kaart. Door een verkeerd getimede tackle op Aguilar met een hoog geheven been werd hij vlak voor tijd weggestuurd.