Jamie Vardy doet Arsenal ook als invaller voor de elfde keer veel pijn

Arsenal is zondag in de Premier League tegen een 0-1 nederlaag aangelopen tegen Leicester City. Het was Jamie Vardy die het duel in het Emirates Stadium uit balans bracht. Door de nederlaag zakt Arsenal met negen punten uit zes wedstrijden naar de tiende plaats in de Premier League. Leicester City klimt daarentegen met twaalf punten naar de vierde plaats.

De eerste helft eindigde doelpuntloos, maar Arsenal dacht toch echt dat het na vier minuten op voorsprong stond. Na een corner eindigde een kopbal van Alexandre Lacazette in het doel, maar Pierre-Emerick Aubameyang gaf in buitenspelpositie nog een laatste tik aan de bal. De betere kansen in de eerste 45 minuten waren voor de Londenaren. Zowel Lacazette als Bukayo Saka stuitte op Kasper Schmeichel, terwijl een kopkans voor Aubameyang van dichtbij over het doel van the Foxes ging.

De eerste echte grote kans in de tweede helft was na 68 minuten. Na voorbereidend werk van Aubameyang aan de linkerkant schoot Héctor Bellerin met een volley meteen op doel en zette hij Schmeichel aan het werk. Vardy, na een uur ingevallen voor Dennis Praet, tekende tien minuten voor het einde voor de winnende treffer. Leicester City ging snel naar voren en geen enkele speler van Arsenal ving Vardy op links op. Na een pass van Cengiz Ünder zette de aanvaller zijn hoofd tegen de bal en belandde het leer achter Bernd Leno: 0-1.

In zijn twaalf duels tegen Arsenal, inclusief het duel van zondag, scoorde Vardy liefst elf keer. Alleen Wayne Rooney scoorde in het verleden in competitieverband meer tegen de Londenaren: twaalf doelpunten. Niemand maakte in uitwedstrijden in de Premier League in het Emirates Stadium meer doelpunten dan Vardy, die als invaller terugkeerde na een periode van blessureleed: vijf stuks. In de extra tijd stond Leno nog een tweede doelpunt van Vardy in de weg.