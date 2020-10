AZ heeft officieel een trauma en geeft wéér een voorsprong weg

AZ verraste afgelopen donderdag met de winst op Napoli in de Europa League, maar zondag ging het opnieuw fout in de Eredivisie. Het team van Arne Slot, die ondanks de positieve coronatesten over een groot deel van de vaste elf kon beschikken, verspeelde ook in de slotfase van de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag een voorsprong en dus blijft het wachten op de eerste overwinning van AZ in 2020/21: 2-2. Na vijf duels staat de teller op vijf gelijke spelen.

In de beginfase ging het spel op en neer. Tot een uitgespeelde kans kwam het echter niet tot de 21e minuut. Albert Gudmundsson wist de bal over Luuk Koopmans te wippen, maar de overmacht aan spelers van ADO zorgde ervoor dat een doelpunt kon worden voorkomen. Enkele minuten later ging een inzet van Calvin Stengs over het Haagse doel. AZ bleef de druk opvoeren en het team van Slot kreeg na 38 minuten spelen loon naar werken.

De bal bleef hangen na een corner, waarna Dani de Wit de bal panklaar legde voor Gudmundsson. De IJslander schoot het leer met een haast achteloze voetbeweging in de kruising: 0-1. De bezoekers bleven tot de rust jagen op een tweede doelpunt. Zo werd een inzet van Jesper Karlsson in de korte hoek door Koopmans gekeerd. Veel spelers van AZ probeerden echter al vroeg voor eigen succes te gaan.

Deze dingen kunnen we horen omdat er geen publiek zit. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 25 oktober 2020

Na nog geen tien minuten in de tweede helft kwam AZ goed weg. Peet Bijen kon geheel vrijstaand koppen, maar de opspringende Marco Bizot keerde de bal onbedoeld met zijn wang. AZ moest na ruim een uur spelen alsnog de 1-1 toestaan toen Milan van Ewijk bij de tweede paal de bal achter Bizot werkte. Na een corner van John Goossens schoot hij de bal met een volley en via een stuit op de grond binnen. De laatste acht doelpunten die AZ incasseerde in de Eredivisie werden allemaal in de tweede helft gemaakt.

AZ kwam twee minuten later echter op voorsprong. Bijen schoof de bal in de voeten van Karlsson en liet de linksbuiten vervolgens ook ongehinderd op doel schieten. De bal sloeg binnen in de korte hoek: 1-2. Het team van Slot liet na om het duel in het slot te gooien. Gudmundsson kreeg de bal op een presenteerblaadje aangeboden, maar de aanvaller schoot echter op onbegrijpelijke wijze naast.

AZ kreeg de laatste weken genoeg waarschuwingen dat de zege zomaar nog weggegeven kon worden. Een inzet van David Philipp was al een waarschuwing en enkele minuten voor tijd viel de 2-2. Een lage voorzet van Van Ewijk leek aan iedereen voorbij te gaan, maar bij de tweede paal dook Michiel Kramer op. De invaller passeerde met het nodige fortuin Bizot en zette de gelijkmaker op het bord: 2-2.

Het is voor de vierde keer op rij dat AZ een voorsprong uit handen geeft in de Eredivisie. Eerder kwamen achtereenvolgens Fortuna Sittard (3-3), Sparta Rotterdam (4-4) en VVV-Venlo (2-2) terug uit geslagen positie tegen de ploeg van trainer Arne Slot.