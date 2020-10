Feyenoord wendt nederlaag af en blijft een jaar lang ongeslagen

Feyenoord heeft zondag een nederlaag bij RKC Waalwijk afgewend. De ploeg van Dick Advocaat kwam tweemaal op achterstand, maar pakte een punt in het Mandemakers Stadion: 2-2. Zodoende zal Feyenoord een volledig jaar ongeslagen blijven in de Eredivisie. De laatste nederlaag dateert van 27 oktober 2019 en Feyenoord speelt pas weer op 1 november in de Eredivisie. Alleen tussen 1978 en 1979 bleef de club zo lang ongeslagen: toen werd Feyenoord 434 dagen niet geklopt.

De uitwedstrijd tegen RKC geldt als een traditioneel lastig affiche voor Feyenoord: van de afgelopen 23 edities won Feyenoord er maar 8 en verloor het er evenveel. Dick Advocaat koos voor dezelfde basiself als in de uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb (0-0) in de Europa League van donderdag. Ondanks dat Feyenoord de Europese wedstrijd in de benen had, oogden de bezoekers fris in de eerste helft. Steven Berghuis zorgde met twee pogingen van afstand voor dreiging in de eerste tien minuten. Na een kwartier eindigde een lob van Bryan Linssen op de lat, al was er sprake van buitenspel.

Na een halfuur bereidde Berghuis met een goede pass een kans van João Carlos Teixeira voor; de zomeraanwinst schoot net naast. Het was een van zijn laatste acties, want Teixeira moest de strijd staken na een overtreding van Ahmed Touba. Hij werd vervangen door Nicolai Jörgensen. De Deen zou de wedstrijd niet afmaken, want na een uur werd hij zelf naar de kant gehaald vanwege klachten aan de lies. Met zijn laatste actie was hij echter wel goud waard. Jörgensen kwam immers tot scoren: hij werd vlak voor het doel bereikt door Orkun Kökcü en trof de paal, alvorens in de rebound hard raak te schieten.

Jörgensen zorgde daarmee voor de 1-1, want kort na de pauze was RKC verrassenderwijs op voorsprong gekomen. Feyenoord liet Cyril Ngonge de nodige meters maken, alvorens hij vanaf een meter of achttien fraai de bovenhoek vond. Nadat Feyenoord op gelijke hoogte was gekomen, ontstond een open wedstrijd. Mark Diemers stuitte op keeper Kostas Lamprou en Ola John was tweemaal dicht bij een doelpunt, alvorens de buitenspeler van RKC toesloeg door naar binnen te trekken en de korte hoek te vinden. Zes minuten voor tijd bepaalde Ridgeciano Haps de eindstand met een fraai, indraaiend schot in de verre hoek: 2-2.